Esta curta documental quer mostrar como em Arroios "cabe o mundo inteiro"

Seguimos-lhe os passos e a voz. É Gil do Carmo, filho de Carlos do Carmo, quem nos conduz nos 18 minutos de Na Lisboa de Amanhã, a curta-metragem documental sobre a freguesia de Arroios, em Lisboa. O filme está disponível online e gratuitamente a partir desta terça-feira, 28 de Dezembro.

Realizada por Diogo Borges e a partir de uma ideia de Gil do Carmo, a curta pretende retratar a vida na freguesia de Arroios, "a mais multicultural de Lisboa, que, ao longo de dois quilómetros quadrados de área, acolhe cerca de 40 mil pessoas de 92 nacionalidades diferentes", pode ler-se em comunicado. O filme começa no rio Tejo, na Primavera de 2021, e segue viagem para as agitadas ruas do bairro lisboeta, onde se descobre uma diversa oferta gastronómica, mercados de rua, barbearias e gentes de vários pontos do globo.

Lisboa de Amanhã

Lisboa de Amanhã é uma ideia original de Gil do Carmo, na sequência do lançamento de uma canção do seu novo disco. "Quando me surgiu a ideia de fazer o 'Mundo Inteiro', um novo single do meu próximo disco, logo de seguida sonhei em fazer uma curta-metragem. A força do refrão da música, 'Do Martim Moniz ao Areeiro Cabe aqui o Mundo Inteiro' fez-me criar um imaginário da peculiaridade de em Arroios viverem 92 nações", afirma o músico em comunicado. "Queremos acreditar que de um bairro toda a Lisboa seja de forma inclusiva não uma 'Estranha forma de vida', mas sim uma realidade em Lisboa, como no 'Mundo Inteiro'".

A curta-metragem, produzida pela Bairroup Films, teve o apoio da Junta de Freguesia de Arroios.

