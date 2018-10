Mytho: festa reúne música, arte e esoterismo no Palácio Pimenta

É uma estreia em campo lisboeta. O Mytho Celebration acontece pela primeira vez a 20 de Outubro, nos jardins do Palácio Pimenta, e traz consigo mais de dez horas de música, arte e experiências sensoriais.

O nome fala por si no que diz respeito ao misticismo de que é feito o evento – e o cenário ajuda, os jardins rodeiam um palácio de veraneio da primeira metade do século XVIII. Apresenta-se como “uma celebração ao real sentido da vida”, dos sonhos, da imaginação e da libertação dos medos.

O grande objectivo é aproximar a arte das ciências alternativas, reunindo no mesmo espaço artistas plásticos, performers, artesãos, músicos, especialistas em astrologia, numerologia, aromaterapia, cromoterapia e cristal-terapia. O cartaz do Celebration Stage conta com artistas como Da Chick, Xinobi, Surma, Custom Circus (Nirvana Studios), Kokeshi, Ramboiage e Mike El Nite (DJ Set), tudo a partir das 16.00 esticando a música até às 04.00.

Além deste palco, o Mytho terá espaços alternativos: a Temple of Transition, um espaço de transição entre o mítico e o real; o Garden of Senses, onde se exploram os sentidos ao longo dos vários recantos do jardim; e o Contemplation Space, zona que servirá de montra a artistas de diferentes vertentes que expõem os seus trabalhos. Haverá ainda uma área aos profissionais do mundo esotérico – o Esoteric Grove – e outra zona dedicada à alimentação, o Food Ritual, com um vasto menu de opções saudáveis.

Os bilhetes já estão à venda e variam entre os 15€ e os 25€.

Jardins do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta. 20 de Outubro 16.00-04.00. 15€-25€.

+ Coisas grátis para fazer em Lisboa esta semana