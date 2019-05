Mytho Sessions: encontrar a espiritualidade com aulas, música e mercados

A Mytho Celebration estreou-se em Lisboa em Outubro do ano passado e apresentou-se como uma celebração do real sentido da vida, dos sonhos, da imaginação e da libertação dos medos. Para dar continuidade ao evento, Ana Pinto Ribeiro, fundadora do projecto, dá início às Mytho Sessions – momentos que seguem a espiritualidade do evento com aulas, música e mercados. O primeiro acontece este sábado, 11.

“Quisemos estar mais presentes no dia-a-dia das pessoas para as ajudar a viver de forma mais consciente”, explica Ana. As Mytho Sessions estão divididas em três categorias: a Stay Tuned, para experiências mais intimistas, a Fun For Life, que são festas inesperadas com a vertente de relaxamento, e a Healthy Way, momentos que apostam num estilo de vida saudável que terminam numa festa.

O evento deste sábado (18€) pertence à última categoria, Healthy Way, e acontece no rooftop Okah entre as 09.30 e as 14.30. Haverá uma sessão de yoga do riso com Sabrina Tacconi, um pequeno-almoço saudável, um cantinho para massagens e maquilhagem e até um mercado – às 12.30 as portas abrem a todos os que não quiseram madrugar e a sessão fecha com um set da DJ Kokeshi.

Para 24 de Maio está já programada outra Mytho Session, na Greenhouse do Hello Park, na Serafina, e vem em forma de sunset para amigos e família – haverá uma zona dedicada aos miúdos. A Fun for Life repete-se a 28 de Junho.

Okah. Cais Rocha Conde de Óbidos. Sáb 09.30. 18€.

