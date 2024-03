Na Amadora, a caça aos ovos da Páscoa faz-se num “labirinto mágico”

O UBBO, na Amadora, volta a aproveitar as férias escolares para criar actividades para toda a família. A caça aos ovos e as artes manuais estão garantidas, mas o principal atractivo é o regresso do “labirinto mágico”, até 7 de Abril, no átrio do piso 0 deste centro comercial.

Este ano, o labirinto conta com algumas novidades: ovos gigantes, um selfie point, decoração neon e música para alegrar a quadra. É nele que decorrem as caças aos ovos. As primeiras aconteceram a 23 e 24 de Março. Mas estão previstas mais seis nos próximos dias 29 e 30 – respectivamente sexta-feira e sábado, às 14.00, 16.00 e 18.00.

Estão convidadas a entrar na busca ao chocolate (e a perderem-se no caminho labiríntico) as crianças dos 3 aos 12 anos, que por participarem ficam automaticamente habilitadas a ganhar um prémio na forma de brinde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na APP UBBO (dias úteis) ou no Balcão Concierge (piso 0).

Orientado para toda a família e, sem ser necessário inscrição prévia, nos mesmos dias 29 e 30 de Março, no varandim da Oysho, ocorre ainda o workshop Fantasy Craft, que convida a “pôr as mãos na massa” e a construir máscaras de coelho em cartão. Também é grátis.

