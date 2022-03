Na Avenida da Liberdade, o Dia da Mulher celebra-se com uma homenagem nos bancos públicos

“Lembrar que existem muitas mulheres que apesar de não serem conhecidas do grande público, são importantes e merecem a nossa homenagem.” As palavras são de Vasco Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Santo António que tomou a iniciativa de celebrar o Dia da Mulher, assinalado a 8 de Março, com uma homenagem no feminino a figuras que fizeram, ou fazem, a diferença.

Além dos 72 nomes do mundo das artes, ciência, política ou ensino que fazem parte do percurso que inaugura esta quarta-feira, em 16 bancos vai estar instalado um espelho para que todas as mulheres que por ali passem também se sintam representadas. Juntamente com nomes como Rosa Mota, Natália Correia, Simone de Oliveira, Beatriz Costa, Guilhermina Suggia ou mesmo Anne Frank, Marie Curie ou Jacqueline Kennedy Onassis.

©DR

O evento de inauguração vai decorrer entre as 14.00 e as 17.00 desta quarta-feira e contar com a presença da escritora Isabel Alçada e das cientistas Maria Manuel Mota, Maria do Carmo Fonseca e Maria Amélia Martins-Loução.

+ Mulheres com entrada grátis a 8 de Março em museus, monumentos e palácios

+ Quem virá depois de Brite, a patinadora mais famosa de Lisboa?