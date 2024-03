Na Boutique da Serra, há queijo, pão e vinho. E vem tudo da Serra da Estrela

Em Benfica, esta mercearia vende vários produtos com o selo da Beira Alta. Do queijo ao vinho, das compotas ao pão, Ricardo Carvalho quer dar a conhecer os sabores da região.

À porta, está plantada uma ovelha bordaleira da Serra da Estrela. Lá dentro, percorrem o espaço móveis que foram feitos em Tábua e cortinados verdes fabricados em burel, tecido artesanal português da lã de ovinos desta região. Da mesma maneira, os queijos, chouriços, vinhos, compotas e chocolates também têm o selo da Serra da Estrela. Em Benfica, a Boutique da Serra procura ser uma embaixada da Beira Alta, que quer dar a conhecer o que de melhor se faz, e come, por lá.

Engenheiro de profissão, Ricardo Carvalho viveu muitos anos fora do país. Quando voltou, já com vontade de mudar o rumo da sua vida e inspirado pela mãe, que é de Oliveira de Hospital, partiu numa redescoberta da região centro de Portugal. Daí, nasceu a ideia de trazer a Lisboa o que, para ele, são os melhores produtos da Serra da Estrela. “Na terra da minha mãe, acho que existe ali um potencial muito grande e acho que nem os próprios portugueses têm a noção da riqueza que está ali. E a ideia era criar aqui um espaço que pudesse proporcionar essa experiência, não só aos locais, mas também eventualmente a turistas”, conta o proprietário, enquanto nos guia pela loja.

O espaço, decorado em tons de verde e castanho, lembra uma mercearia antiga. No que toca às opções de produtos, Ricardo realça que os “fornecedores foram escolhidos a dedo”. Logo à entrada, do lado oposto do balcão, encontramos uma selecção de doces, infusões, patés, chocolates e azeite. Grande parte destes produtos são da Quinta de Jugais, tais como o doce de abóbora (3€), a marmelada (4,30€) e o mel (4,50€). Também encontra infusões da Samadhi (9€), bolachas e biscoitos da Maria Confeitaria (3,99€), chocolates da Nómada (2,99€-7€) e ainda bombons da Cacao di Vine (11€-14€), produzidos em Coimbra.

No centro da loja, um carrinho em madeira antigo dispõe o pão, de centeio e broa de milho, que, todos os dias, chega fresco da padaria. Na parte da charcutaria, destacam-se queijos de Seia e da Serra da Estrela e ainda o creme de queijo de ovelha curado (5,20€). No que toca a enchidos, há chouriços e farinheiras da Quinta de Jugais e também presunto de porco preto ibérico da Pata Negra, inteiro (250€) ou fatiado (10,90€).

Não sendo esta unicamente uma garrafeira, não havia possibilidade de ter uma grande variedade de vinhos, por isso, o proprietário tentou "escolher quatro casas que representassem a região”. Assim, os vinhos, que vão do branco e tinto ao rosé, são da Quinta de Lemos (12,90€-105€), Quinta dos Carvalhais (5,90€-105€), Pedra Cancela (5,90€-59,90€) e Taboadella (10,95€-59,95€).

Ao contrário dos vinhos, os licores chegam da Beira Baixa, os quais incluem o licor Shalom (25,90€), o gin da Wild Snow Dog (29,90€), o hidromel (17,50€) e a ginja Serra da Estrela (11,50€). Segundo o proprietário, “das coisas mais difíceis para fazer a loja era a parte das cervejas". "Onde é que vou descobrir cervejas no meio da Serra da Estrela?”. Mas, a verdade é que as descobriu em Coimbra – a Praxis é uma marca de cerveja artesanal, produzida por uma família que decidiu recuperar a marca, após a fábrica ter fechado. Há também cabazes de diferentes tamanhos que pode adquirir com os produtos à sua escolha, especialmente procurados nas épocas festivas.

Apesar de ter aberto portas apenas em Dezembro, num “bairro que está a mudar muito”, o proprietário confessa que vê o potencial de crescimento da mercearia gourmet para outros locais, ainda que não seja para já. “Podemos ter clientes não só nacionais, mas, eventualmente, até turistas, porque obviamente há muitas pessoas que vêm a Portugal e não têm a possibilidade de ir à serra, seja por tempo, seja porque acabam por conhecer outras partes do país. No fundo, vindo aqui à loja, podem ter uma experiência entrando por aquela porta, como se estivessem na serra sem lá estar.”

A ideia é que o espaço acolha eventos gastronómicos e não só, como o lançamento de novos produtos, e que tenha também serviço de mesa, em que os clientes são convidados a experimentar os produtos que estão à venda. “As pessoas, gostando dos produtos, podem fazer também compras na loja, portanto acabam por ser dois negócios que se alimentam um do outro.” Se não conseguir passar na Boutique da Serra, pode sempre fazer as suas encomendas através do site.

Avenida do Uruguai 4B (Benfica). 918 471 627. Seg-Sáb 10.00-19.00

