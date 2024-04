Na Casa Fernando Pessoa, a festa de Abril faz-se com poesia, rádio e música

As celebrações dos 50 anos do 25 de Abril na Casa Fernando Pessoa arrancam este sábado, 20 de Abril, com um workshop para futuros “dizedores de poesia”.

A Casa Fernando Pessoa vai juntar-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril com programação dedicada à importância da palavra dita e escrita para a liberdade. O grande destaque vai para a apresentação do primeiro álbum a solo da cantora e improvisadora Andrea Conangla, a 26 de Abril.

Mas a agenda começa a mexer já este sábado, dia 20, com um workshop em torno da arte de dizer poesia, conduzido por Mia Tomé, entre as 10.00 e as 17.00. A actriz – que trabalha regularmente a voz, em publicidade, dobragens e até na música, e que é “dizedora de poesia”, em projectos nacionais e internacionais – convida todos os jovens entre os 13 e os 18 anos para exercícios de leitura e interpretação a partir de poemas de várias autoras que também fizeram a revolução, como Natália Correia e As Três Marias (Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno). A sessão (14€) culminará com a gravação dos poemas trabalhados, para criação de um arquivo sonoro. Para participarem, os jovens têm de se inscrever por e-mail (servicoeducativo@casafernandopessoa.pt).

Segue-se, a 23 de Abril, uma Noite de Rádio, das 21.00 às 22.00, com entrada livre (limitada à lotação do auditório). Com a curadoria do radialista Tiago Ribeiro, os jornalistas António Macedo, Mariana Oliveira e Sandy Gageiro vão ler textos e poemas relacionados com a liberdade. A acompanhar, estarão os músicos Hugo Lobo, ao piano, e Romeu Tristão, no contrabaixo. A ideia será lembrar a importância da rádio para a Revolução dos Cravos e celebrar, mais uma vez, a palavra dita em voz alta.

No dia seguinte, 24 de Abril, há encontro do Clube de Leitura de Poesia, com entrada livre a partir das 17.30. A sessão, que se realiza entre as 18.30 e as 19.30, tem coordenação de Teresa Monteiro, da biblioteca da Casa Fernando Pessoa, e de Isabel Machado, da Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. Este mês, as leituras e debate estão relacionadas, claro, com o tema liberdade, aproveitando a celebração dos 50 anos do 25 de abril.

Depois da poesia, um passeio e um concerto multimédia

Por falar em 25 de Abril, o programa para o grande dia acontece entre as 11.30 e as 13.00 e também é gratuito, ainda que mediante inscrição (servicoeducativo@casafernandopessoa.pt). A ideia é, durante um percurso pela Baixa de Lisboa, falar sobre censura e liberdade de expressão. Passando por vários locais, desde o Palácio Foz (ponto de encontro) ao Largo do Carmo, propõe-se conhecer as limitações colocadas ao exercício de escritor, que foram sentidas também por Fernando Pessoa.

Já no dia 26, entre as 19.30 e as 21.30, o palco é de Andrea Conangla, que vai apresentar Autopsychografia, o seu primeiro álbum a solo, que nasceu a partir de textos de Fernando Pessoa e da obra do alemão Helmut Lachenmann, musicados por compositores de diferentes nacionalidades: Sara Glojnarić (a grande vencedora deste ano do Ernst von Siemens Musikstiftung Förderpreis, que musica um poema de Fernando Pessoa), Igor C. Silva (texto de Álvaro de Campos) e Sofia Borges (que trabalhou um texto da autoria de Maria José, uma das únicas personagens femininas criadas por Pessoa(.

Num concerto multimédia, que ocupará simultaneamente os três pisos do museu e contará com a participação dos músicos Manuela Ferrão e João Dias, e ainda da artista visual Svitlana Zhitnya, Andrea Conangla procurará mostrar como encontrou no universo pessoano “não só beleza e inspiração, mas também sátira e um audacioso espírito revolucionário”, como se lê em comunicado da Casa Fernando Pessoa. A entrada custa 10€ e os bilhetes já estão disponíveis online e na bilheteira da Casa Fernando Pessoa.

