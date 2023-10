Na Casa Graviola, o brunch já não tem hora e continua a ser saudável

O restaurante brasileiro abriu há um ano no Cais do Sodré. Para celebrar, a carta cresceu e o brunch é para pedir a qualquer altura do dia.

No Brasil, contam-se onze. Por cá, a primeira e única, em Lisboa, acaba de celebrar um ano desde a sua abertura. Falamos de Casa Graviola, o restaurante de comida saudável, na Rua da Boavista, no Cais do Sodré. Há uma nova carta que promete ainda mais sabor e um menu de brunch para pedir a qualquer hora do dia.

Distante o suficiente do reboliço, que se instala diariamente na zona ribeirinha da capital, o ambiente calmo da Casa Graviola convida a entrar. As paredes brancas e as peças em macramé fazem lembrar o Rio de Janeiro, diz David Codeço, co-proprietário do restaurante. É de lá que vem a Casa Graviola, criada por Abner Cabral e Manoela Maia. O verde das plantas, as mesas de madeira, os candeeiros em palha e alguns apontamentos coloridos tornam o espaço descontraído.

Tudo começou em casa de Abner Cabral, ele chef, e Manoela Maia, ela designer. Dos convívios caseiros acabaram por passar para uma food truck e começaram a participar em eventos. O menu queria ser diferente e inovador, mas sempre de comida saudável, o que “as pessoas achavam estranho ao início”, conta David. Mas, depressa o sucesso comprovou-se e abriram vários restaurantes pelo Brasil. No ano passado, a Casa Graviola viajou para a Europa e aterrou em Lisboa.

© Casa Graviola Panquecas de chocolate

O restaurante é conhecido pela sua oferta de brunch. Turistas, e não só, vinham à procura do brunch, ora pela manhã, ora para lá da hora de jantar. Surgiu então a ideia de criar o “Brunch all day”, que pode ser pedido todo o dia. Além das bebidas com café, os batidos e sumos naturais de fruta, há bebidas alcoólicas. A jarra de mate da casa (8,90€) também não falta. Para comer, tem à escolha tostas, como a de queijo de cabra e tomate confitado (8,90€), o burrito (9,90€), e ainda as clássicas panquecas, de frutos vermelhos (9,90€), chocolate (9,90€) ou canela (7,90€). Os hambúrgueres também entram, acompanhados de batata rústica ou salada.

A propósito do primeiro aniversário, a carta conta com novas propostas. Há mais pratos em formato de “bowl”, como a de frango, abacate e ovo trufado (17,90€), e a de atum, quinoa e queijo de cabra (18,90€).

© Casa Graviola Bowl de frango, abacate e ovo trufado

De entrada, destacam-se os novos chips de mandioca com creme de queijo de cabra (8,90€). Já de pratos principais, acabada de chegar, há uma espetada de falafel acompanhada de arroz e húmus (14,90€). O tataki de atum e abacate (19,90€), que já constava no menu, sofreu algumas alterações na receita.

Grande parte da inspiração para os pratos vem das viagens de Abner e Manoela pelo mundo. “Cada Casa Graviola vai tendo pratos novos, que são experimentados e, se correr bem, são estendidos a outras casas”, continua o dono do espaço. Apesar da influência asiática presente em vários pratos, há outros que vão beber directamente aos sabores brasileiros, como é o caso de "O preferido" (18,90€), um filé de tilápia grelhada, puré de banana da terra, farofa de nozes e brotos orgânicos, e o Salpicão do Gravis (14,90€), frango, milho, passas e cenoura ralada com creme de inhame e palha crocante.

© Casa Graviola Espetada de falafel com arroz e húmus

Na cozinha da Casa Graviola, não entram alimentos processados. A comida tem de ser saudável, mas também tem de ter sabor e qualidade e por isso há produtos frescos a chegar todos os dias ao restaurante. A vontade que move o projecto é a de mudar a mentalidade das pessoas em relação ao brunch. Saudável não precisa de ser sinónimo de “sem graça”, a comida saudável “também pode ser indulgente e deliciosa”, e é isto que a Casa Graviola promete oferecer aos clientes. Isto, e um brunch fora de horas.

Rua da Boavista 66 (Cais do Sodré). Dom-Qui 08.30-10.00 Sex-Sáb 08.30-11.30

