Na Cova da Moura, o Carnaval começa na Dentu Zona e acaba na garagem

É a primeira vez que o projecto cultural Dentu Zona leva o seu Carnaval a três espaços diferentes. A festa está marcada para este sábado, 10 de Fevereiro, e começa às 14.00, no número 13 da Rua 8 de Dezembro. Mas atenção, a programação – que inclui pinturas faciais para os mais pequenos, música e comida – estende-se até ao Largo da Bola e à Garagem e prolonga-se até às 21.00.

A Dentu Zona é uma loja, mas também um projecto cultural, que inclui uma livraria, uma biblioteca e até um atelier de serigrafia. Nasceu em 2015 com Vítor Sanches, que é também o rosto por trás da Bazofo, uma marca de roupa sustentável da Cova da Moura. Foi Vítor a capa da primeira edição da revista trimestral Time Out Lisboa, muito pelo trabalho que tem vindo a desenvolver naquela zona periférica da cidade.

“Temos muitos DJs e batuku, moamba da Cláudia Simões, catchupa di Tiburr e congo vegetariana da mana Fatinha”, lê-se numa publicação no Instagram, onde também se anuncia o alinhamento musical, que inclui DJ sets de Mamba Demba (música afro em vinil) e DJ Lucky (com escolhas musicais eclécticas que reflectem as suas grandes influências dentro da música negra), entre muitos outros.

Poderá ainda contar com a presença do produtor e DJ Oseias, do colectivo The Blacker The Berry, bem como do projecto Mindel Reggae Family e de muita batucada, para ouvir e dançar em família.

“Dá jeito trazer cash para dar umas moedas para os grupos que vão desfilar ou para comprar pastéis ou milho”, avisa-se numa outra publicação, dedicada a dicas práticas “para que toda a gente tenha uma boa experiência, inclusive os vizinhos”. “Vamos manter o espaço limpo e tratar todas as pessoas com respeito”, lê-se ainda na mesma nota, que promove compras nos cafés e restaurantes à volta da festa “para apoiar a economia local”.

Dentu Zona, Rua 8 de Dezembro, 13 (Cova da Moura). 10 Fev, Sáb 14.00-21.00. Grátis

