Na D'Olival Casa é tudo 100% português e artesanal, dos tapetes à cerâmica

Se entre marido e mulher não se mete a colher, neste caso mete-se uma mão cheia de portas que separam a loja de azeites D’Olival, onde está Lino Rebolo, e o novo espaço do casal, onde quem toma conta do estaminé é Helena Beghetto. A D’Olival Casa, em São Bento, abriu há uma semana e tudo o que decora as prateleiras é 100% português e artesanal, da tapeçaria à cerâmica.

Uma peixaria transformada em loja, um verdadeiro cantinho forrado a mármore onde, atrás do balcão, ainda se veêm marcas de quem afiava as facas ali, prontas para amanhar o peixe. Mas o peixe agora é outro, não vem do mar mas das mãos de artesãos portugueses que Helena foi conhecendo no Instagram. “O critério para as marcas que tenho aqui é muito simples, são marcas que eu gosto e que eu compraria para mim”, conta-nos Helena. ”Quanto à loja foi um achado que nos caiu do céu e quisemos manter tudo em mármore, porque já que vamos apostar no que é nosso, tão português, deixámos também viver a história inscrita nestas bancadas onde antes havia peixe.”

Fotografia: Duarte Drago

O casal quer que ambos os espaços – na mesma rua mas separados por alguns edifícios – se complementem, uma vez que vão ao encontro da mesma finalidade: dar a conhecer produtores nacionais e trabalhar de perto com eles.

“É muito importante para nós criar esta proximidade com os produtores, com a mão-de-obra artesã, pessoas que não têm grandes marcas, porque isso leva também a que haja uma relação mais próxima com o cliente”, conta. “Tenho a história de cada marca aqui exposta junto dos produtos, é uma forma do cliente perceber como é que cada coisa veio parar às nossas mãos.”

Fotografia: Duarte Drago

A D’Olival não tem uma extensa lista de marcas, melhor até para não se confundir. A jóia da coroa são as cerâmicas, quase todas em tons muito claros e em cada peça se consegue perceber a minúcia do trabalho artesão. Dominam os produtos da algarvia Casa Cubista, com os pratos e jarras em barro pincelados de cor e grandes tapeçarias, tecidas à mão naqueles teares à antiga. Por lá encontra ainda os vasos de Maria Castel-Branco, moldados de forma a parecerem sacos de papel dobrados, os posters da Arminho Studio, as colheres da Malga Ceramic Design, o recipiente de azeite do Laboratório d’Estórias, as rolhas com caras dos trabalhadores vinhateiros da Almavina ou as tábuas de madeira nobre da Nó. A única marca que foge à produção artesanal é a Castelbel, com sabonetes e ambientadores de casa.

“As pessoas dão cada vez mais valor ao que é português e ao que é artesanal. Os estrangeiros gostam e os portugueses relembram o passado. Cada peça tem o seu valor”, conclui Helena. Suba a rua para o azeite, desça a rua para comprar onde o servir. E para compor a casa.

Rua Poiais de São Bento, 127. Seg-Sáb 11.00-20.00. 96 337 4811.

