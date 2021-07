Na Fábrica Lince, há tacos para acompanhar a cerveja artesanal

No mais recente tap room de Marvila, as cervejas da Lince são acompanhadas pelos petiscos mexicanos do chef Justin Brown.

Juntamente com a Musa e a Dois Corvos, a Lince foi uma das primeiras cervejeiras do Lisbon Beer District (hoje Lisbon Beer Dept.), em Marvila. Ao contrário da Musa e da Dois Corvos, porém, a Lince tinha apenas uma fábrica no bairro, e não um tap room. Mas isso era dantes. Agora até tacos têm.

Vale a pena retroceder uns meses. A Fábrica Lince, o tap room da cervejeira, estava prestes a inaugurar num espaço contíguo à fábrica propriamente dita, no início deste ano, quando a pandemia nos voltou a trancar em casa. Um confinamento depois, em Abril, o espaço abriu finalmente, mas a meio gás. Das torneiras brotava cerveja, enquanto a cozinha ia sendo ocupada por negócios pop-up. No início do Verão, passou a ter inquilino permanente.

DR Tacos’82

A Tacos'82, do chef Justin Brown, apresenta-se como uma taqueria dentro da Fábrica Lince. Além de tacos – al pastor, de vaca braseada com IPA e chipotle, com shawarma de aipo-rábano ou pollo al carbón – há mais uns quantos petiscos e guarnições mexicanas, como guacamole (7€), elote (4,5€), batata doce grelhada (4,5€) ou mole caseiro, servido com coxa de galinha grelhada, pickle de cebola roxa e tortilhas de milho (7€). Há ainda paletas, ou gelados de pauzinho, com vários sabores (3,5€).

Para as novas iguarias mexicanas escorregarem melhor, há muita cerveja. Onze diferentes, todas à pressão e produzidas pela Lince ou feitas em colaboração com outros cervejeiros. Para os hereges que não gostam de cerveja (ou para quem está de ressaca; acontece aos melhores) há ainda uma torneira de kombucha da marca Rooted. Dizem os donos que este é “o único local em Lisboa onde se pode beber kombucha à pressão”.

Rua Capitão Leitão, 1B (Marvila). 912 438 575. Seg-Sex 17.00-22.30.

