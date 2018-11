Na Festa das Palavras há histórias para todas as idades e uma biblioteca num tuk-tuk

Imagine a palavra como uma espécie de polvo, onde cada tentáculo vai buscar uma história. Uma história com música, uma história para miúdos ou uma história para gente grande. O Museu de Lisboa celebra a Festa das Palavras durante sábado e domingo com actividades para toda a família.

As palavras chegam até nós de mil e uma formas: livros, canções, lendas ou jogos, pela boca de cantores ou contadores de histórias – é isso a Festa das Palavras. No sábado, a iniciativa divide-se entre o Teatro Romano e o núcleo de Santo António (ao lado da igreja). No domingo, as actividades decorrem todas no Palácio Pimenta.

No primeiro dia, entre as 14.00 e as 19.00, haverá um tuk-tuk especial que, em vez de turistas, transporta uma biblioteca itinerante para levar histórias e leituras encenadas a quem vive só e a quem se chegar à rua para ouvir – é o projecto Na Rua com Histórias de Elsa Serra. Às 16.30, no Teatro Romano, há Histórias para Todos por Quem Sabe, e quem sabe é Rodolfo Castro, contador de histórias argentino que vai estar acompanhado por uma bailarina. A fechar o dia no teatro, às 18.00, o grupo Al-Arido vai contar Histórias com Música para Cantar e Dançar. Pelo meio há um joguinho de palavras – as famílias são desafiadas a jogar Scrabble, às 17.00 no Museu de Santo António.

Já no domingo, a localização muda para o Palácio Pimenta e o dia começa cedo com jogos de histórias, uma Educateca para miúdos e gente grande, às 10.00. À tarde, há Histórias Nossas – que é como quem diz histórias que o Museu de Lisboa guarda, contadas pelo seu serviço educativo. Às 18.00, o escritor Richard Zimmler encerra as festividades com Histórias para Gente Grande com o seu romance O Cabalista de Lisboa.

Vários núcleos do Museu de Lisboa. servicoeducativo@museudelisboa.pt. Sáb 14.00 e Dom 10.00. 3€/dia.

+ 32 coisas incríveis para fazer em Lisboa