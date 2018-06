Na Lisbolato é você que decide sabores e toppings

Na nova gelataria do Cais do Sodré, os gelados são ao estilo faça-você-mesmo: há quatro sabores base e muitos toppings por onde escolher.

O toldo amarelo a contrastar com o vermelho do hotel Corpo Santo, na Rua do Arsenal, não passa despercebido: a gelataria Lisbolato, gerida pelo hotel, abriu há duas semanas para dar resposta ao fluxo turístico da zona, principalmente em dias de Verão.

Fotografia: Manuel Manso

Há quatro sabores base – iogurte, morango, baunilha e chocolate – para serem pedidos individualmente ou misturados. Depois a partir daqui há um sem fim de opções para pôr em copo ou cone de tamanho pequeno com um topping e um granulado (2,50€) ou médio, com dois toppings e dois granulados (3,50€) ou numa taça de bolacha em forma de tulipa, com três de cada (3,80€).

Fotografia: Manuel Manso

À excepção das gomas-ursinho, M&Ms e sprinkles coloridos, todas as opções granuladas para dar textura ao gelado são feitos no hotel: a granola é a mesma que servem nos pequenos-almoços, há frutos secos picantes, amêndoa torrada, nozes de macadamia picadas, amendoim doce, bolachas de gengibre. Há ainda pedaços finos de chocolate negro com azeitona ou com laranja.

Fotografia: Manuel Manso

Por cima, pode regar-se com toppings de mel, frutos vermelhos, chocolate branco, negro ou nutella. Os gelados podem ser pedidos dentro da loja, onde um espelho constata o que já sabemos – ice cream makes you happy – e há gelados a pender do tecto, ou à janela.

Rua do Arsenal, 162 (Cais do Sodré). 21 828 8000. Seg-Dom 09.00-19.00.

