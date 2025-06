Na Noite da Literatura Europeia, há prosa e poesia nas Avenidas Novas

Na noite de 28 de Junho (um sábado), será possível viajar pelos quatro cantos da Europa sem sair de Lisboa. Trata-se da Noite da Literatura Europeia, que quer voltar a atrair os leitores da cidade para a sua 13.ª edição. Esta viagem literária acontece a partir das 19.00, cruzando diversos espaços nas Avenidas Novas que serão ocupados por leituras encenadas de 15 obras de autores europeus.

Como já é de costume, cada país participante traz ao evento uma obra literária contemporânea, que é apresentada ao público por um actor ou uma actriz numa sessão de leitura. Atravessando géneros como a prosa, a poesia, o teatro e a não-ficção, a ambição do evento é aproximar autores, actores e públicos.

As leituras espalham-se por espaços centrais na vida cultural da freguesia, como a Fundação Calouste Gulbenkian, a Nouvelle Librairie Française e a Livraria Tantos Livros, entre tantas outras. Os históricos Salão das Rosas e Salão das Abelhas do Palácio Vilalva, sede da Provedoria de Justiça, também fazem parte do circuito do evento. Pelo segundo ano consecutivo, algumas das sessões são acompanhadas de interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

David Machado, autor de Índice Médio de Felicidade (Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio Salerno Libro d’Europa), representa Portugal com o seu novo livro Os dias do ruído. Nesta obra, conta a história de Laura, cuja vida muda após matar um terrorista islâmico e previnir um atentado em Paris. O livro levanta questões sobre feminismo, racismo, xenofobia e extremismos contemporâneos. A leitura será feita pela actriz Sónia Balacó, e acontece no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian.

Entre os autores internacionais, são destaque Emmanuelle Pirotte (Bélgica), Yannis Mavritsakis (Grécia), Carla Lucarelli (Luxemburgo) e Sorina Rîndașu (Roménia), que marcam presença nas leituras encenadas.

Diversos locais (Avenidas Novas). 28 Jun (Sáb). 19.00-23.00. Entrada livre

