Na Noite das Ideias vai conversar-se pelo serão adentro na Gulbenkian

A Noite das Ideias regressa à Fundação Calouste Gulbenkian a 27 de Janeiro. Esta 5.ª edição da iniciativa, que se debruça sobre várias áreas do conhecimento e é já um acontecimento mundial, propõe uma reflexão alargada sobre como construir uma Europa não só mais unida e mais justa, mas também mais dialogante e cooperante. Entre as 18.00 e as 22.30, duas dezenas de convidados, portugueses e franceses, vão promover conversas à volta de um mesmo tema – que será abordado, simultaneamente, em duas centenas de cidades à volta do planeta. A entrada é gratuita.

O pontapé de saída, pelas 18.30, será dado pela Orquestra Gulbenkian, com um concerto liderado pela maestrina Rita Castro Blanco, para assinalar o início da Presidência francesa da União Europeia. Segue-se uma breve apresentação de Isabel Mota, presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, e Florence Mangin, Embaixadora de França em Portugal; e a conferência inaugural, proferida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Com início às 19.30, no Auditório 2 e 3, a programação (disponível online) contempla um conjunto de palestras, diálogos e conversas com nomes reconhecidos nas mais diversas áreas, sobre as mais variadas derivações da problemática em foco este ano – da ciência à luta contra a discriminação, da mobilidade à manipulação de massas, do financiamento de projectos artísticos aos desafios da Justiça e do Estado de Direito.

Na área das ciências, destacam-se, por exemplo, um debate entre a investigadora portuguesa Elvira Fortunato e a cientista da computação Maarja Kruusmaa (Auditório 2, 19.30); e uma palestra do matemático Jean-Pierre Bourguignon (Auditório 2, 21.30) sobre “a obsessão dos cientistas pela urgência da melhor partilha”. Já no campo das artes, a historiadora de arte Benedicte Savoy (Auditório 3, 20.30) e o filósofo José Pedro Serra (Auditório 3, 22.10) preparam-se para falar sobre restituições e a crise da cultura europeia, respectivamente.

Ao longo da noite, poderá ouvir também François Héran – sociólogo, antropólogo e especialista em migrações internacionais – abordar a luta contra a discriminação (Auditório 2, 22.10); o historiador David Colon projectar um mundo sem manipulação de massas (Sala 1, 22.10); a urbanista Claire Pelgrims reflectir sobre a mobilidade sustentável (Sala 2, 21.40); e o filósofo Heinz Wizmann explorar o papel das crises no desenvolvimento de uma consciência comum (Sala 1, 21.10).

Entre os oradores confirmados, encontram-se ainda António Pinto Ribeiro (curador e investigador), Eduardo Marçal Grilo (ex-ministro da Educação), José Luís da Cruz Vilaça (especialista nas mais diversas áreas do direito da UE), Maria Manuel Leitão Marques (professora universitária e investigadora), Mariana Pestana (curadora e co-directora do atelier The Decoractors), Pauline Foessel (artista e curadora), Pedro Magalhães (investigador) e Raquel Vaz Pinto (professora de Estudos Políticos).

Fundação Calouste Gulbenkian. 27 de Janeiro. Qui 18.00-22.30. Entrada gratuita, sujeita a lotação.

