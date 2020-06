Na noite dos Santos, a banda sonora fica a cargo de Toy

Este ano, Lisboa não terá as ruas preenchidas durante os Santos Populares. O cheiro a sardinha não estará ao virar da esquina e a madrugada não será passada ao som de música popular portuguesa. Apesar da pandemia e dos seus constrangimentos, a vida vai voltando lentamente ao normal. Toy, cantor popular conhecido por músicas como Coração Não Tem Idade, dará um concerto a 13 de Junho, na sala Lisboa ao Vivo. O concerto será transmitido em streaming e os bilhetes para assistir através da internet custam 2€.

Toy: Um Arraial Digital será transmitido na plataforma de concertos online Gigs em Casa. No dia de Santo António, Toy cantará os seus temas mais conhecidos, que tantas vezes acompanham os arraiais populares nesta altura do ano. O espectáculo terá uma duração de 70 minutos e os bilhetes poderão ser adquiridos no site da Gigs em Casa a partir das 10.00 de 8 de Junho. Assim já pode fazer a festa em casa, "toda a noite, toda a noite".

