Gigs em Casa para mudar hábitos e dar nova vida a um sector paralisado

Programação da plataforma Gigs em Casa arranca esta sexta-feira com concerto gratuito de Peste & Sida. O objectivo é dar uma resposta aos tempos que vivemos e reactivar "uma área de actividade tão afectada".

O sector do entretenimento e dos espectáculos é um dos mais afectados pelo confinamento a que a covid-19 obriga, mas tem tentado reinventar-se e encontrar outras formas de chegar ao público, assegurando retorno financeiro a músicos e técnicos. A Gigs em Casa é uma nova plataforma digital de transmissão de concertos, idealizada pela promotora Amazing Events, que quer levar música ao vivo a casa do público, tendo em conta uma nova realidade.

O primeiro espectáculo realiza-se esta sexta-feira. Os Peste & Sida vão subir ao palco do RCA, em Alvalade, e dar um concerto gratuito, sem público, “sob todas condições de segurança e higiene e com realização de luz, som e vídeo profissional, para que o conteúdo chegue a casa de cada um, com a melhor qualidade possível”, de acordo com a promotora. A 8 de Maio é a vez de Freddie Locks & The Groove Missions.

Os dois primeiros concertos serão de acesso livre, mas haverá outros que serão pagos. O acesso será feito através de um link e de um código gerado após a compra, que dará acesso ao streaming dos espectáculos. O objectivo, refere a promotora, é “criar uma via alternativa para músicos, técnicos dos mais variados campos e promotores, de modo a que estes consigam manter alguns dos seus rendimentos recorrendo aos meios digitais disponíveis”.

De acordo com a Amazing Events, uma das características mais importantes da iniciativa é que “todos os artistas, técnicos e intervenientes no espectáculo serão pagos”. Além desta plataforma, nos últimos tempos, foram anunciadas iniciativas como a Play It Safe, que disponibiliza concertos de artistas portuguesas a partir das suas casas, ou a Música da Casa, em que se paga uma mensalidade para ter acesso a concertos de músicos portugueses.

