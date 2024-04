Na nova carta do Tapisco, há ainda mais bacalhau e arroz

No restaurante ibérico de Henrique Sá Pessoa, as mudanças não acontecem todos os dias – também porque não é essa a proposta do chef no Tapisco –, mas há alturas em que é preciso fazer mais alguma coisa. Sabendo disso, Sá Pessoa (duas estrelas Michelin no Alma) decidiu renovar a carta, propondo sete novos pratos. Dos petiscos às sobremesas, as propostas exploram, como é proposto desde 2017, os sabores de cá e de lá da fronteira.

Sentamo-nos ao balcão. À nossa frente, na cozinha, o chef prepara-se para nos dar a conhecer as novidades. A nova carta chega-nos depois daquele que terá sido “o melhor ano de sempre” no Tapisco, confessa Henrique Sá Pessoa. Numa quarta-feira, por volta das 13.00, confirma-o a afluência de clientes, que, à medida que vão entrando, ocupam as mesas do restaurante do Príncipe Real. Por um lado, “não faz sentido estar sempre a mudar”, mas, no tempo e medida certa, há que inovar, não deixando de lado a identidade que percorre a carta, aponta.

© Tapisco Bacalhau assado

No que toca a entradas, começamos com os mexilhões à espanhola (18€), servidos num caldo em que se destaca o uso da paprika fumada, para seguirmos com o pica-pau de cogumelos (18€), que inclui três variedades de cogumelo – paris, shitake e pleurotus –, acompanhado de batata palha e picles. Este prato surge da necessidade de ter mais opções vegetarianas, “uma preocupação” cada vez maior, admite o chef.

Nos pratos principais, o menu ganha mais um prato de bacalhau. Ao bacalhau à Brás (22€) e ao bacalhau à Gomes de Sá (22€), junta-se o bacalhau assado (24€) com migas de tomate, feijão verde e um ar feito a partir do colagénio do bacalhau e de azeite. “Como o Vítor Sobral diz, lasca que nem um mimo”, brinca o chef, enquanto também prova o prato.

© Tapisco Caldeirada de garoupa

A carta tem ainda espaço para um outro clássico da cozinha portuguesa – o arroz de pato (28€) –, embora aqui Sá Pessoa tenha decidido trocar o arroz agulha, como dita a tradição, por arroz bomba. Trazido à mesa num pequeno tacho preto, ainda a ferver, o arroz leva presunto de pato, linguiça de porco preto e um alioli de salsa. À falta de barriga para comer tudo, ficou por provar a caldeirada de garoupa (28€), com camarão e coentros, e o arroz de marisco (32€), com camarão, vieiras e mexilhão, também novidade.

© Tapisco Sericaia

Nas sobremesas, somam-se à mousse de chocolate negro (8€) e ao toucinho do céu (8€), duas novas opções: a sericaia (8€), servida com ameixa d’Elvas e sorbet de limão; e o arroz doce (8€), acompanhado de gelado de canela, espuma de arroz doce e maçã caramelizada.

Rua Dom Pedro V 81 (Príncipe Real). 213 420 681. Seg-Sex 12.00-16.00, 18.30-00.00, Sáb, Dom e Feriados 12.00-00.00

