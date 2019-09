Na nova loja da Arcádia no Chiado há chocolate às tabletes

A icónica Arcádia abriu no Chiado e trouxe uma novidade: além dos bombons e línguas de gato característicos, agora tem chocolate em tabletes. E com diferentes combinações.

Ali, o cheiro a chocolate sempre se sentiu no ar. É que o número 72 da Rua da Misericórdia, no Chiado, esteve, nos últimos tempos, ligado à arte de misturar cacau com leite, manteiga e restantes ingredientes. Antes era casa da Chocolataria Equador mas em Julho deste ano o espaço ganhou um novo inquilino. A Arcádia, fundada em 1933 na Invicta, abriu ali a sua mais recente loja na capital e aproveitou para introduzir algumas novidades na sua oferta chocolateira.

É conhecida pelos seus bombons, línguas de gato e drageias. As receitas mantêm-se fiéis às originais, mas a marca quis inovar na sua oferta. “A razão desta loja existir é o chocolate”, diz João Bastos, administrador da Arcádia. E, por isso, continua Francisco Bastos, bisneto do fundador e um dos administradores da chocolateira, decidiram lançar uma nova gama de chocolates mais vocacionada para “o consumo próprio”.

Fotografia: Manuel Manso

“Os bombons costumam ser mais para oferecer. As tabletes de chocolate são mais para consumo próprio”, explica o gestor que recebeu um convite do pai, João Bastos, para se juntar ao negócio de família. A marca decidiu então apostar em 12 referências de chocolates em tablete, sendo que algumas são combinações de chocolate de leite com produtos tão variados como o vinho do Porto, maracujá ou manteiga de amendoim. Também há as opções tradicionais, como o chocolate branco e o chocolate de leite. E a pensar nos que poderão não querer comer uma tablete inteira, foram criadas tiras de chocolate com 40 gramas (2€).

Há do Equador, com 78% de chocolate negro, de São Tomé, com 74%, e da Tanzânia, com 77%. Estas três opções de chocolate negro têm um preço de 4,50€. Mas também há combinações (todas 5€), como a de chocolate branco com trufa de maracujá, chocolate de leite com caramelo salgado, com manteiga de amendoim e, a pérola da casa, com vinho do Porto, numa colaboração com a Calem.

Fotografia: Manuel Manso

Se o chocolate não for a sua praia, na mais recente loja da Arcádia encontra gelados, de várias combinações e com chocolates da marca, cujas receitas foram desenvolvidas e aprimoradas pelo mestre geladeiro italiano Fausto Pellegrinetti. Para breve, será lançada uma gama de chocolates negros.

Rua da Misericórdia, 72 (Chiado). 21 347 1229. Seg-Dom 11.00-20.00.

