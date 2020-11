Na nova minissérie da HBO, Kaley Cuoco está com uma ressaca de caixão à cova

Imagine A Ressaca. Aquela manhã cega. Agora limpe o cenário: a galinha a vaguear, o tigre na casa de banho, o bebé no armário, os sofás fumegantes, a destruição generalizada, as personagens de Zach Galifianakis e Bradley Cooper; limpe tudo isso e substitua o desdentado Ed Helms pela sedutora Kaley Cuoco, a acordar igualmente desnorteada num quarto de hotel (embora em Banguecoque e não em Las Vegas). O desnorte é fundamental. Mantenha o desnorte. A amnésia. Os excessos imemoráveis da noite anterior. Acrescente, por fim, um cadáver na cama de Cuoco. E seja bem-vindo a The Flight Attendant, um mistério criminal de contornos internacionais alimentado com humor negro q.b. É a nova minissérie da HBO, cujos dois primeiros de oito episódios se estreiam esta sexta-feira.

The Flight Attendant é o projecto que Kaley Cuoco escolheu para dar continuidade à bem-sucedida carreira televisiva, que durante mais de uma década foi sinónimo de A Teoria do Big Bang. A popular sitcom da CBS, na qual a sua Penny partilhava o ecrã com uma pandilha de geeks pouco sociáveis, chegou ao fim no ano passado e a actriz não quis parar. Cuoco tem emprestado a sua voz a Harley Quinn na série de animação com o nome desta supervilã da DC, um projecto que, de resto, passará à terceira temporada para a alçada da HBO – mas a live action tem outro impacto junto do público.

Aos 35 anos (a completar na próxima segunda-feira), Cuoco é uma das actrizes mais bem pagas da televisão. Nas duas últimas temporadas de A Teoria do Big Bang, ganhava um milhão de dólares por episódio, o mesmo que Peter Dinklage, Emilia Clarke ou Kit Harington em A Guerra dos Tronos (na verdade, acedeu a reduzir esse valor em 100 mil dólares, tal como os companheiros de primeira linha no elenco, para que outras actrizes pudessem ser aumentadas). No entanto, só agora, quando está a caminho de completar três décadas de trabalhos à frente das câmaras, é que será, pela primeira vez, a protagonista absoluta numa série.

Esta minissérie, adaptada de um bestseller escrito pelo norte-americano Chris Bohjalian e publicado em 2018, conta a história de Cassie Bowden (Kaley Cuoco), uma desprendida (e aparentemente alcoólica) assistente de bordo a braços com as consequências judiciais de uma noite intensa passada com Alex Sokolov (Michiel Huisman, A Maldição de Hill House). Alex era um dos passageiros do voo internacional em que Cassie estava a trabalhar. Os dois envolvem-se ainda no avião, vão jantar e recolhem-se ao hotel em que ele estava hospedado. E é só disso que ela se lembra no dia seguinte, quando acorda com o corpo de Alex ao seu lado. Cassie sabe como é que aquele homem foi ali parar, mas não faz ideia de como é que ele transitou do mundo dos vivos para o reino dos mortos. Desaustinada, foge e regressa ao avião como se nada tivesse acontecido. Mas assim que aterra nos Estados Unidos, terá o FBI à perna e muitas explicações para dar. Explicações que ela diz não ter e que causam estranheza mesmo à sua melhor amiga, Annie Mouradian (Zosia Mamet, Girls), que lhe pergunta porque é que limpou a cena do crime antes de deixar o quarto. “Não sei”, choraminga... A determinada altura, a própria Cassie pondera se será ela a assassina.

O trailer que a HBO preparou para The Flight Attendant tem uma versão de “Toxic” como banda sonora. Um tema que Britney Spears lançou em 2004 e cujo videoclip narra a história de uma espécie de agente secreta que se faz passar por assistente de bordo, que tem um encontro tórrido na casa de banho do avião (o que também ocorre na minissérie) com um passageiro que acaba por matar num quarto que, tal como nesta ficção, fica num arranha-céus com amplas vistas. Se esta é uma pista para resolver o mistério de Cassie ou apenas uma manobra de diversão, ainda estamos para descobrir.

Outra dúvida é se o facto de a HBO estar a sublinhar que The Flight Attendant tem o dedo do co-criador de Tu, Greg Berlanti (aqui produtor executivo), é um indicador sobre o tipo de thriller que podemos esperar. O criador desta minissérie é, contudo, Steve Yockey, conhecido sobretudo pelo seu trabalho em Sobrenatural, na qual foi produtor e argumentista. E há um terceiro nome a reter, pelas provas que já prestou na arte da comédia: Susanna Fogel, co-argumentista do muito bem conseguido Booksmart, realiza os primeiros episódios. O elenco, além de Cuoco, Huisman e Mamet, conta com Rosie Perez (Sem Medo de Viver), Michelle Gomez (Doctor Who), T.R. Knight (Anatomia de Grey), Colin Woodell (A Purga), Merle Dandridge (O Turno da Noite), Griffin Matthews (Dear White People) e Nolan Gerard Funk (Awkward.).

HBO. Sex (Estreia)

