Na Praia da Torre, o Dia do Microorganismo celebra-se com agenda grátis e kombucha

Estávamos em 1683 quando o holandês Anton van Leeuwenhoek, um comerciante sem fortuna nem graus académicos, enviou uma carta à Royal Society of London, a relatar a primeira observação de seres microscópicos, extremamente simples, que retirou da sua própria placa dentária. Hoje, sabemos que, apesar de não gozarem de boa reputação, sem microorganismos a vida na Terra seria muito diferente. É por isso que, no próximo Dia Internacional do Microorganismo, a 17 de Setembro, a Praia da Torre vai ser palco desses seres vivos que tantas vezes passam despercebidos. A partir das 16.00, haverá programação para as famílias, incluindo uma happy hour com kombucha.

“Entre observações ao microscópio, conversas com investigadores do ITQB NOVA, histórias e oficinas criativas, são várias as actividades para desvendar o lado invisível da ciência”, lê-se em comunicado do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, responsável pela organização. “Descubra os microrganismos que vivem na praia da Torre e nas profundezas do oceano, experimente um teste portátil à água onde mergulha, explore a resistência aos antibióticos e muito mais. Traga os miúdos para fazerem desenhos com areia, participarem na hora do conto e outras actividades.” Como, por exemplo, uma palestra de um microbiólogo, que esteve a bordo de uma expedição do ROV Luso, em busca dos microorganismos do mar profundo português.

Mais tarde, já ao final do dia, haverá happy hour de kombucha, um chá fermentado, produzido com recurso a uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. A acompanhar, o DJ E. coli (como a bactéria que se encontra naturalmente no nosso tracto intestinal inferior) estará ao comando da cabine, para pôr o público todo a dançar.

Praia da Torre. 17 Set (Dom). 16.00-19.00. Entrada livre

