Na reabertura da Kidzania, os miúdos aprendem sobre a Covid a brincar

Tal como as cidades de verdade do mundo inteiro, também a cidade das crianças em Lisboa ficou vazia em Março de 2020. Mas agora as portas da Kidzania voltam a abrir, para os mais novos brincarem aos crescidos e descobrirem o que querem ser quando forem grandes.

É já este sábado, dia 18 de Setembro, que o parque temático reabre, com tudo a que tem direito: aeroporto, fábricas, teatro, lojas, esquadra da polícia, bombeiros e até um estádio de futebol.

As condições de segurança para a brincadeira estão garantidas: foram adoptados horários reduzidos (com dois turnos de visitas de quatro horas cada, um de manhã e outro à tarde), o uso de máscara é obrigatório, a capacidade total diminuiu e os circuitos de entradas e saídas foram reorganizados. Mais: a partir deste fim-de-semana, o espaço não recebe menores de quatro anos e todos passam por um controlo sanitário à entrada, tudo em linha com as directrizes da DGS.

E como a Kidzania é uma réplica em ponto pequeno de uma cidade real, também ali os miúdos vão perceber o impacto que a Covid 19 tem na sociedade e no local de trabalho dos adultos. A brincar, a brincar se vai crescendo.

Kidzania. Dolce Vita Tejo, Avenida Cruzeiro Seixas, 7 (Amadora). Sáb e Dom 10.00-14.00 (turno da manhã), 15.00-19.00 (turno da tarde). A partir de 14,50€ (crianças)

