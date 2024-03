Na sexta-feira, a Via-Sacra vai parar a Baixa de Lisboa

O Movimento Comunhão e Libertação, associação eclesial de direito pontifício, e as paróquias da Baixa-Chiado vão realizar a Via-Sacra de Sexta-feira Santa pelo centro de Lisboa. O encontro está marcado para as 10.30 de amanhã, 29 de Março, na Igreja de São Domingos.

“Com a marcha em silêncio, o canto, as leituras bíblicas e de textos de Charles Péguy, Dostoievski e do Papa Francisco, os fiéis são ajudados a contemplar os mistérios da Paixão de Cristo”, escreve a organização na página de Facebook do evento.

A partir da Igreja de São Domingos, no Rossio, o percurso terá paragens na Igreja de São Nicolau, no Arco da Rua Augusta, na Praça do Município, na Rua Nova do Almada, na Basílica dos Mártis e, por fim, na Igreja da Encarnação, no Chiado.

Igreja de São Domingos, Sex 10.30. Participação livre

