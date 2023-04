Na Sexta-feira Santa, a FOX Movies professa a paixão por Chaplin

No mês em que se assinala o nascimento de Charlie Chaplin, a FOX Movies exibe sete filmes do cineasta que nos deixou clássicos como 'O Grande Ditador' ou 'Tempos Modernos'.

Actor, realizador, argumentista, compositor. O britânico Charlie Chaplin nasceu a 16 de Abril de 1889 e é um dos grandes ícones da sétima arte. O artista foi um dos grandes cineastas do cinema mudo e é ainda hoje uma figura incontornável da comédia, mais conhecido pelos filmes onde vestiu a pele de Charlot. Mas não só: também se revelou no drama, em produções como Opinião Pública (1923), que realizou e escreveu, mas onde não participa como actor. No mês do seu aniversário, mas a 7 de Abril, feriado e Sexta-feira Santa, a FOX Movies exibe sete dos seus filmes mais icónicos.

Em toda a sua carreira, Charlie Chaplin realizou apenas um filme a cores, A Condessa de Hong Kong (1967). Esta homenagem que a FOX Movies lhe dedica será toda a preto e branco. Arranca logo pelas seis da manhã com Um Rei em Nova Iorque (1957), filme sobre um monarca deposto que se refugia nos Estados Unidos para mais tarde ser acusado de comunista. Estreou pouco tempo depois de Charlie Chaplin ser alvo da mesma acusação por John Edgar Hoover, então director do FBI, chegando a ser impedido de entrar no país. Um dos filmes que não agradou à América de então foi precisamente Monsieur Verdoux (1947), a sátira ao capitalismo que poderá ver pelas 07.25.

Neste feriado de dia 7 de Abril, na FOX Movies, seguem-se os filmes Luzes da Ribalta (09.30), O Grande Ditador (11.45), O Circo (13.50), O Garoto de Charlot (15.05), Tempos Modernos (16.10), A Quimera do Ouro (17.40) e Luzes da Cidade (19.15).

