Na Unhappy Hour da Musa, algumas cervejas são 13,1% mais caras

Esqueça as típicas happy hours com cervejas a preço de saldo. Sábado, na Musa de Marvila, há uma Unhappy Hour, com cervejas mais caras. À boleia do Dia Nacional da Igualdade Salarial, assinalado a 14 de Novembro, esta campanha quer alertar para a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Entre as 13.00 e as 03.00, sucedem-se conversas moderadas por Inês Lopes Gonçalves e DJ sets.

À volta da Unhappy Table, a apresentadora (e ex-jornalista da Time Out) Inês Lopes Gonçalves recebe várias personalidades para partilhar experiências, opiniões e possíveis acções e soluções para este problema. Entre elas, a performer e escritora Ondina Pires; a cantora Selma Uamusse; o director da CTL, MIL e Musicbox, Gonçalo Riscado; a rapper e empresária Eva Rap Diva; e os grupos Baque Mulher e MUTIM (Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento).

Já os DJ sets cobrem diversos estilos e sensibilidades musicais. E vão ser conduzidos por figuras como Ana Grebler, jornalista da revista Umbigo; a música Filipe Sambado; as DJs do colectivo M3dusa; a cantora e compositora Surma; ou Marta Rocha e Inês Henriques, da Antena 3.

A Musa apresenta também a nova IPAtti Smith, concebida especialmente para esta campanha. Juntamente com as outras cervejas baptizadas em honra de cantoras, a Blondie Ale e a Saison O’Connor, a nova cerveja é vendida 13,1% mais cara em todos os bares da marca, de forma a mostrar quanto custa a disparidade de género. Os preços mantêm-se no site até ao final do mês.

Rua do Vale Formoso, 9. Sáb 13.00-03.00. Entrada livre

