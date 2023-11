Este festival de picante no Mirari é só para os mais corajosos

Atenção, amantes de picante! Este domingo, 19 de Novembro, o Shit Hot Fest chega a Lisboa e vai deixar todos a arder. Há mais de 20 marcas de picante à venda, DJ sets e uma competição que vai pôr à prova a tolerância .

Depois de ter acontecido em Amesterdão, o festival dedicado ao molho picante viaja até Lisboa e o lugar escolhido é o Mirari, em Alcântara. No espaço ao ar livre, que se desdobra em arte, cultura e gastronomia, o Shit Hot Fest convida a provar pratos apimentados com os molhos à disposição. Entre estes, há para escolher molhos picantes portugueses artesanais, tais como o Senhor Rito, Deusa Picante, Piri Piri & Co., O Petiska e Ardeu Piri Piri. Se gostar, pode sempre comprar alguns para casa.

Os mais aventureiros, aqueles que dizem que adoram picante, são desafiados a participar na competição que os promete levar ao limite para conquistar o prémio de 100€. Além do bar, o festival conta com os sets dos DJs Lucas, entre as 14.00 e as 18.00, e Matte Black, das 18.30 às 20.30. O Shit Hot Fest encerra às 22.00.

A cidade convidada desta edição é Amesterdão. O bilhete é gratuito e é necessário reservar no site do EventBrite.

Avenida 24 de Julho, 170. 19 Nov. Dom 14.00-22.00. Entrada livre

