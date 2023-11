Cuidado: o jantar "mais picante do ano" vai deixar Marvila a arder

Não é para quem quer, mas sim para quem pode. Neste jantar, o picante vai reinar e quem não aguenta, terá de ficar de fora. Na Manja, em Marvila, quatro chefs apresentam uma carta com os melhores picantes do mundo.

“A ideia era fazer algo disruptivo”, diz à Time Out Fernando Alvim, um dos organizadores do evento. Os amantes de picante não faltam por aí e, não tendo conhecimento de alguma vez ter sido feito algo assim, para Alvim, já estava na hora de organizar o “jantar mais picante do ano”.

A Manja, em Marvila, uma cozinha-estúdio que é utilizada para diversos eventos gastronómicos, é o palco deste jantar. Paulo Amado, das Edições do Gosto e proprietário do espaço, é co-organizador do evento e, juntamente com Alvim, fez a selecção dos quatro chefs que apresentam a carta. Alejandrina Lopez chega directamente da Cidade do México para servir tacos de fideo e uma torta de chinita de pibil. Um jantar picante sem uma chef mexicana não seria a mesma coisa, diz o radialista.

Ana Moura, do Lamelas, em Porto Côvo, serve arroz de peixe; David Jesus, da Millestone Sourdough, apresenta lulas dos Açores com caril; João Sá, do Sala, faz muamba de galinha e canjica doce. Mas atenção, nem todos os pratos têm o mesmo nível de picante, que varia entre o nível três e cinco.

Quem à mesa se ousar sentar, “pode esperar um inferno”, brinca Fernando Alvim. O evento acontece a 22 de Novembro, a partir das 19.00, e tem o custo de 80€ por pessoa, sendo limitado a 45 pessoas. A reserva é feita atrás do e-mail cegosurdoemudo.pm@gmail.com ou do número 966008185.

Rua Pereira Henriques 5, 18 I. 22 Nov. 19.00. 80€

