Depois de Nuno Mendes, Bruno Rocha também sai do Bairro Alto Hotel

Bruno Rocha vai ser o “head of culinary operations and development” da multinacional norte-americana Highgate, que chegou a Portugal este ano e conta no portefólio com 18 hotéis em todo o país, entre eles o NAU Palácio do Governador, em Lisboa, o Cascade Wellness Resort, em Lagos, ou o Hilton Porto Gaia, a norte.

A Time Out sabe que o até agora chef executivo do Bairro Alto Hotel, à frente da cozinha do BAHR, ainda não foi substituído. O funcionamento do BAHR está a ser assegurado pelo sub-chef Nuno Dinis e pela chef pasteleira Maria Ramos.

Foi em 2019, quando o Bairro Alto Hotel reabriu depois de uma grande remodelação, que Nuno Mendes, vindo de Londres, assumia o cargo de director criativo, mantendo a seu lado Bruno Rocha como chef executivo. Bruno, que já era o responsável pelo anterior restaurante do hotel na Praça Luís de Camões, o Flores do Bairro, acabaria mesmo por ficar à frente do BAHR e de toda a oferta gastronómica do Bairro Alto Hotel quando, no ano passado, Nuno Mendes abandonou o projecto.

Em comunicado, citado pelo jornal digital TNEWS, avança-se que Bruno Rocha será o responsável por “elevar o posicionamento global da oferta gastronómica em todos os hotéis” do grupo. “Ao assumir este novo desafio, pretendo, com a minha experiência, contribuir para elevar o reposicionamento dos diferentes espaços das unidades do portefólio Highgate Portugal”, aponta Bruno Rocha na mesma nota.

