Qual é o restaurante do ano? E o bar? Os prémios Time Out estão de volta

Os vencedores dos Prémios Comer e Beber Lisboa vão ser anunciados no dia 27 de Novembro e há três categorias que precisam do seu voto.

Abrem restaurantes e bares em Lisboa a uma velocidade difícil de acompanhar, mas a Time Out está cá para lhe dar uma ajuda. Assim, antes de acabar o ano, fazemos um balanço do que melhor se comeu e bebeu em 2023 – mas não só. Chegaram os Prémios Comer e Beber Lisboa, uma colaboração com a Pernod Ricard e a The Sustainable Restaurant Association, com um grande foco, claro está, na sustentabilidade.

Vamos aos nomeados. Na categoria de Melhor Restaurante estão o Feitoria, o restaurante agora liderado por André Cruz, com uma estrela Michelin; o Prado, de António Galapito, com o produto a ditar os pratos; e o Encanto, o vegetariano de José Avillez, também estrelado. André Cruz e António Galapito voltam a ser distinguidos na categoria de Chef do Ano, disputando o título com Marlene Vieira (Zunzum, Marlene,).

No departamento dos bailaricos, há duas categorias. O Musicbox, o novíssimo NADA 3.0 e o Ministerium Club são os nomeados para Discoteca do Ano. Já as Matinés da Fuse, as Emo Nite e a Mina estão na corrida para a Festa do Ano. Fernão Gonçalves (Plateform), Diogo Lopes e Catarina Correia (Nexo ½ bar) e João Resende (Café Klandestino, Sneaky Sip) destacam-se para Bartender do Ano. E como há sítios que nunca saem de moda, nomeamos ainda a discoteca A Primorosa, o speakeasy Red Frog e o restaurante Gambrinus na categoria O Clássico.

O The Bar World of Tomorrow é um conceito da Pernod Ricard que se junta à festa para garantir um amanhã responsável e sustentável. Na mira para “bar do futuro” estão o Bistro 100 Maneiras, que tem João Sancheira como chef de bar; a Toca da Raposa de Constança Cordeiro; o Monkey Mash, irmão do Red Frog, de Paulo Gomes e Emanuel Minez; e Nexo ½ bar, de Diogo Lopes e Catarina Correia.

O júri é composto por especialistas na área, como a directora editorial da Time Out, Vera Moura; a editora da secção Comer e Beber, Cláudia Lima Carvalho; os jornalistas gastronómicos Ricardo Dias Felner e Margo Gabriel; o foodie Duarte Lebre de Freitas; a actriz e autora Joana Barrios; e o responsável pelos restaurantes e bares Cobaia, em Alvalade, e Trópico do Cais, no Cais do Sodré João Gama. Em representação do Time Out Market estará Catarina Ferreira, Curator and Head of Communications.

Os lisboetas também têm uma palavra a dizer. Para as categorias de Novo Bar, Novo Restaurante e Novo Brunch precisamos da sua ajuda. Como? Votando aqui. Os nomeados para Novo Bar são o Sneaky Sip, de cocktails de autor; o Fermentage Brewpub, de cerveja artesanal; e o Rude, de vinhos de baixa intervenção. Para Novo Restaurante terá de votar entre o Corrupio, a Blitz Pizza e o Brilhante. Por fim, o JAC Brunch & Concept Store, a Do Beco e a Pause são os três novos brunch em votação.

Os vencedores vão ser anunciados no dia 27 de Novembro, no La Distillerie, Campo de Santa Clara, num evento privado e reservado a convidados.

