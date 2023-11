Três dias de música, comida e compras num espaço só

A Junta de Freguesia de Benfica prepara-se para voltar a dinamizar o comércio local com a iniciativa Benfica Com (Vida). Entre 17 e 19 de Novembro, a Praça Fonte Nova acolhe diferentes mercados e programação para toda a família.

O comércio local vai estar representado durante os três dias, através do Mercado de Moda e Lifestyle e do Mercadinho de Produtos Regionais, que vão contar maioritariamente com a participação de estabelecimentos do bairro. Haverá ainda uma Feira do Livro e do Disco Usado, bem como um desfile de moda, também com a participação de lojas de Benfica.

Para além dos habituais insufláveis para os mais novos, as famílias com crianças podem contar com uma zona a pensar nelas e muitas outras propostas de actividades para todas as idades. Destaca-se, por exemplo, a “manhã de jogos gigantes”, marcada para sábado, a partir das 10.00.

No sábado, poderá contar também com performances de dança promovidas pelo Arcade Dance Center (11.00, 15.00), um DJ set (14.00) e mais duas actuações de dança, uma organizada pela Zaranda Espaço de Dança (17.30) e outra pela Dança – Escola Clube Andaluz (19.00).

Já no domingo, há exposição de viaturas clássicas (10.00-15.00), aula de calistenia (10.00-11.00), performances pelo Arcade Dance Center (11.00, 15.00), workshops para crianças de diferentes estilos de dança (11.30), aula de zumba (12.00) e demonstração de aikido (12.30).

Praça Fonte Nova. Sex-Dom 10.00-20.00. Entrada livre

