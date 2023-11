O Rossio Christmas Market abre portas já esta sexta-feira, 17 de Novembro

Novembro já vai a meio e não tarda é Dezembro. As decorações e iluminações espalham-se pela cidade e, por todo o lado, já cheira a Natal. Mercados também não faltam e, esta sexta-feira, 17 de Novembro, a partir das 16.30, inaugura o Rossio Christmas Market. Pode ser visitado até 23 de Dezembro.

Na Praça D. Pedro IV, as casinhas, decoradas a rigor, apelam a gente de todas as idades e gostos. Com propostas que vão do comércio à gastronomia tradicional, o mercado quer ser o local de eleição para celebrar o Natal. Há artesanato de todo o mundo, pratos típicos que prometem aquecer os dias mais frios e, a acompanhar, chocolate quente ou a clássica ginjinha.

De regresso está a loja do Hospital das Bonecas, que apresenta uma exposição de Natal, com uma selecção da sua colecção de bonecas. Em parceria com a Escola de Comércio de Lisboa, a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) dá palco a uma exposição de montras natalícias com o mote da sustentabilidade e tecnologia no retalho.

Até 23 de Dezembro, entre as 15.00 e as 22.00, pode embarcar no Comboio de Natal, que pára no Rossio. O acesso ao comboio que, este ano é 100% eléctrico, é gratuito. O mercado tem também direito a actuações de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas.

“O Rossio Christmas Market não é apenas uma celebração do Natal, é um acto de apoio ao nosso comércio local. Queremos oferecer a todos os que nos visitam, uma experiência verdadeiramente excecional, que promova a emoção e a alegria das famílias, ao mesmo tempo que impulsiona o comércio na Baixa de Lisboa”, diz Manuel Lopes, presidente da ADBP, em comunicado.

Praça D. Pedro IV (Rossio). 17 Nov-23 Dez. Dom-Qui 10.00-22.00, Sex-Sáb e Feriados 10.00-23.00. Entrada livre

