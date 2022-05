“Nada é industrial” na nova gelataria da Baixa

A Alice Gelato da Meraviglie está de portas abertas na Rua da Madalena, com sabores naturais e artesanais. Entre as sugestões, destacam-se as vegan, como as de fruta e de chocolate fondant.

Alice Pinto tinha 19 anos quando trocou Portugal pela Alemanha. Lá ficou durante mais de uma década, a trabalhar em gelatarias, rendida à “melhor” de todas as sobremesas. Foi depois para Itália, fazer formação na Gelato Natural Academy, na Toscana, antes de regressar a casa. Em 2019, já a meio do Verão, montou o seu laboratório em Alcântara, sem imaginar o período atípico que viveríamos nos anos seguintes. “Uma senhora, muito simpática até, disse-me no outro dia que estava surpreendida porque achava que isto não ia durar”, conta Alice, por entre risos, agora pronta para bem receber também na Baixa. Na nova Alice Gelato da Meraviglie, as sugestões fresquinhas – todas feitas de forma artesanal com ingredientes naturais – incluem desde sabores vegan até recriações de doces e bebidas tradicionais portuguesas, como Dom Rodrigo, Arroz Doce e Ginginha.

Fotografia: Mariana Valle Lima Alice Pinto atrás do balcão da Alice Gelato da Meraviglie

De fora, o espaço parece mais pequeno do que é. Mas a ilusão dissipa-se facilmente depois de subirmos até ao primeiro piso, onde se encontra uma espécie de sala de chá com vista para a rua. Quem nos dá as boas-vindas é Elsa Leal, que começou como cliente de Alice e agora é sua parceira de negócio. “Conheci-a no espaço de Alcântara, que tem vista para dentro do laboratório, onde ela faz os gelados. Primeiro, fiquei completamente rendida aos sabores. Depois ao foco com que ela estava a fazê-los. Parecia estar num mundo à parte”, revela. “Há uma preocupação cada vez maior – sobretudo por parte dos estrangeiros; em Portugal ainda estamos a percorrer esse caminho – sobre a forma como os gelados são feitos e com que ingredientes. A Alice diferencia-se, por isso. Nada é industrial, não há corantes nem conservantes, nem aromas artificiais ou gorduras hidrogenadas.”

Fotografia: Mariana Valle Lima Alice Gelato da Meraviglie | Gelado de maracujá e coco

Entre os mais de 40 sabores, uns fixos, outros rotativos, tanto encontramos clássicos, como chocolate, baunilha, stracciatella, pistachio e muita fruta, como combinações mais arrojadas. É o caso, por exemplo, dos gelados de abacate, coco e lima; queijo e figo; mascarpone, merengue e maracujá; abóbora e nozes; e moscatel e passas. “Se a Alice pudesse, inventava um sabor novo por dia”, diz Elsa. “Não tenho espaço para tanta variedade”, lamenta a geladeira. “Adoro criar e tenho muito cuidado ao escolher os ingredientes. Normalmente corre bem, porque temos tanta coisa boa em Portugal que é quase impossível não fazer bons gelados.” A excepção será talvez, confessa Alice à Time Out, um gelado de abacate feito com proteína de ervilha. “Esse estava intragável, sabia mesmo mal. Por isso é que ainda não é vegan. Acabei por fazer com proteína de leite.”

Fotografia: Mariana Valle Lima Alice Gelato da Meraviglie | Granitas de framboesa e hortelã

Os gelados (2,50€-4,80€) podem ser servidos em copo ou cone (ou em copo com cone) até quatro sabores e também estão disponíveis para takeaway, em embalagens de 500 a 1500 ml (12€-25€). Há ainda gelado de açaí com duas coberturas e em dois tamanhos diferentes, pequeno (5,50€) ou médio (7,30€). Se lhe apetecer comer no local, Alice recomenda ir mais longe e provar também os brownies (3,50€-6€), os waffles (3€-5,50€) ou a pavlova (7,90€), que tanto chegam à mesa simples como com gelado, natas ou coberturas. “As coberturas também sou eu que faço”, diz Alice, orgulhosa, antes de destacar os coulis – de frutos vermelhos, morango ou maracujá – e a granola caseira. Já para beber, há batidos de gelato (4,50€-6,30€), café da Meraviglie (2,90€), servido num cone de gelado forrado com uma camada espessa de chocolate negro que aguenta o calor; e granitas Sicilianas (5,50€-7,50€) que, ao contrário dos granizados, não são feitos com gelo e xarope. “Só levam fruta, açúcar e água.”

Alice Gelato da Meraviglie. Rua da Madalena, 69. Ter-Qui 12.00-21.00 e Sex-Dom 12.00-22.30. Encerra à segunda e abre sempre aos feriados.

+ Derreta-se com as melhores gelatarias em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal