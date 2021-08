Nada Na Manga: festival de magia infantil também passa por Lisboa

Chama-se Nada Na Manga, começou online, estreou-se ao vivo no Porto e tem passagem marcada por Lisboa no fim-de-semana de 21 e 22 de Agosto, antes de seguir para Faro. Pensado para toda a família, o novo festival internacional de magia infantil reúne mágicos portugueses e estrangeiros.

A programação do festival divide-se por seis secções: Magia Virtual, Magia de Rua, Magia Educativa, Magia Solidária, Magia para Aprender e Magia de Palco. A primeira foi partilhada online no primeiro fim-de-semana de Agosto, e está disponível para visualização na página do evento no Facebook.

Já as actuações presenciais são interactivas e as crianças do público participam activamente, seguindo escrupulosamente todas as regras sanitárias de combate à Covid-19. Em Lisboa, a Magia de Rua acontece a 21 de Agosto, pelas 10.00, na Fábrica do Braço de Prata.

Entre as várias propostas, destaca-se a Magia Educativa, que prevê a apresentação do espectáculo Magia do Ambiente a 22 de Agosto, pelas 11.00, no Centro Cultural de Carnide. No mesmo dia e lugar, a partir das 17.00, há também Teatro Mágico. Mas poderá ver este último espectáculo, que inclui números impossíveis de realizar ao ar livre, logo no sábado, 21.

Para as crianças mais curiosas, recomendam-se os workshops no Centro Cultural de Carnide, onde são ensinados truques de magia fáceis de executar (Sáb 15.00), para miúdos dos seis aos nove anos, ou com maior complexidade (Dom 15.00), para a faixa etária dos dez aos 13 anos.

O cartaz de ilusionistas inclui o brasileiro Andrély, o venezuelano Manolo e os portugueses Carlos Rivotti, Mágico David e Filipe Ribeiro. Os espectáculos e actividades são gratuitos, mas é necessário reservar lugar. O melhor é despachar-se: ouvimos dizer que as sessões esgotam todas num ápice.

Fábrica do Braço de Prata: Sáb 10.00. Centro Cultural de Carnide: Sáb 15.00 e 17.00 e Dom 11.00, 15.00 e 17.00. Gratuito, mediante reserva.

+ Doze séries de magia para fugir do mundo real

+ Leia já, grátis, as últimas edições digitais da Time Out Portugal