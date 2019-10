Näz: um novo paraíso de moda sustentável na Lx Factory

A marca não é nova, mas até agora existia apenas online ou em lojas multimarca. A Näz, conhecida pelos seus produtos eco-friendly, mora desde Setembro na Lx Factory. E não está sozinha: consigo traz outras marcas verdes.

Começou por ser vendida em feiras e mercados há cerca de três anos, mas o sucesso obrigou a um crescimento mais rápido do que previsto por Cristiana Costa. Era estudante de Design de Moda na Universidade da Beira Interior quando percebeu que o futuro seria sustentável. Tudo feito em Portugal e com uma atenção especial à qualidade da matéria-prima.

”Em vez de fazermos o design para depois escolher o tecido, primeiro falamos com os nossos parceiros para perceber que tipo de tecidos é que estas fábricas já têm, para depois então incorporá-los no nosso design”, diz-nos Marta Ferreira, responsável de marketing da marca, explicando que isto se consegue graças a várias parcerias com fábricas do Norte do país. “Assim permitimos uma maior utilização dos recursos que já existem”, acrescenta ainda.

Fotografia: Manuel Manso

A loja da Lx Factory, aberta a convite da Organii que mora ali ao lado, é um espaço minimalista e despido de grandes decorações com plantas aqui e ali. Os grandes janelões permitem a entrada de luz natural. Um reflexo do design minimalista da Näz, que é também “altamente democrático”: peças sem padrões, cortes básicos e simples. Ou seja, roupas fáceis de conjugar e intemporais, que possam durar uma vida inteira.

“Grande parte do nosso processo inicial baseou-se na educação. Vê onde a tua peça foi produzida e quais são os valores por detrás da sua produção”, explica Marta. Uma informação que encontra no site da marca.

Na loja, há mais espaço para a colecção feminina, mas encontrará também algumas peças para homem. E além disso, encontra nas prateleiras desta loja outras marcas nacionais e internacionais, muitas das quais produzidas em fábricas portuguesas e que defendem os mesmos valores da Näz. Dos casacos da espanhola Thinking Mu, feitos a partir de plástico encontrado nos oceanos, às malas de design funcional da sueca Sandqvist ou até às botas de pele da portuguesa Lobo.

Fotografia Manuel Manso

Motivo de orgulho da loja foi ainda a aquisição das calças da holandesa Mud Jeans, uma marca que implementa o sistema de economia circular: na devolução de um par de calças é fornecido um voucher ao cliente para este usar na compra de outro par. As peças devolvidas são então recicladas, gerando assim umas calças novas.

Até ao final deste mês, a Näz conta ainda representar duas marcas de calçado português, a famosa Lemon Jelly, agora com uma linha de calçado reciclado, e a Wayz, uma marca de ténis feitos a partir de materiais eco-friendly.

Fotografia Manuel Manso

“O objectivo é as pessoas virem à Näz e conseguirem começar a construir um estilo de vida mais consciente”. E por isso, aqui também encontra vários produtos de marcas de beleza e lifestyle, como o copo menstrual da Organicup, as garrafas reutilizáveis da Dopper ou os produtos de higiene e de cosmética da marca sustentável e livre de plástico Mind the Trash.

