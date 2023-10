Não é só uma florista. Menez é a celebração das flores frescas

Esta quinta-feira, as flores de Menez viajam do Porto para Lisboa. A propósito da abertura da pop-up na loja Parlamento, falámos com a fundadora da marca para saber mais sobre este universo floral.

Estamos em Outubro, mas a Parlamento, inaugurada no último Verão, em Santos, cheira a Primavera. Menez, projecto de design floral sediado no Porto, chega a Lisboa esta quinta-feira, 19 de Outubro, para plantar as suas flores nesta loja dedicada ao streetwear.

Beatriz Faria Ribeiro, a mente criativa por detrás da marca, já trabalhava como set designer na área da moda e em eventos. Por iniciativa própria, e também a pedido de alguns clientes, há muito que fazia questão de usar flores nos seus projectos profissionais. Mas o amor pelas flores falou mais alto, o que a levou a explorar mais este universo. “Eu sou consumidora de flores e, no Porto, não havia ninguém que tivesse a curadoria certa de flores frescas e, então, decidi criar a Menez”, conta.

A marca nasceu no final do Verão de 2022, dedicada a fazer arranjos florais, tanto para clientes como para eventos e cenários. Não é coincidência que o nome do projecto coincida com o da pintora portuguesa Menez, reconhecida nos anos 90. Depois de folhear uma revista, entre muitas que colecciona em casa, a designer deparou-se com uma entrevista da artista e percebeu que o imaginário em torno da mesma era a imagem que queria incorporar na marca.

O atelier fica na Avenida dos Aliados, mas trabalha à porta fechada. As encomendas são feitas através do site e entregues apenas na zona do Porto, à excepção de eventos. De bouquets, há quatro tamanhos diferentes à escolha: o Standard Bouquet (40€), o Big Bouquet (60€), o Bigger Bouquet (80€) e o Statement Bouquet (120€). O serviço de subscrições é uma das opções que a marca oferece aos clientes, em que restaurantes, lojas, hotéis, escritórios e particulares podem usufruir de uma entrega semanal de arranjos florais.

Nuno Vieira

A sustentabilidade também tem lugar. “É claro que trabalhar com flores frescas é sempre pouco sustentável porque mexe com muitos mercados e com muitos transportes, mas não tendo uma loja física e as encomendas sendo feitas 'made to order' permite-me não ter o desperdício de uma florista”, explica a designer. As flores naturais “são um material altamente perecível” e, neste sentido, para evitar o desperdício, na pop-up na Parlamento, esta quinta e sexta-feira, é recomendado aos clientes que façam uma pré-encomenda.

Na hora de comprar flores, a fundadora acredita que a marca pontua pela oferta personalizada e sente que os clientes confiam muito na sua visão. É possível encomendar arranjos com um estilo e flores específicas, mas, explica Beatriz, a oferta está limitada às flores da estação e que tem disponíveis a cada semana, já que todas as segundas-feiras chegam ao atelier flores frescas vindas dos Países Baixos. Desde o início, na Menez, o que realmente importa é fazer brilhar as flores frescas. “Sempre quis que os arranjos fossem o mais simples possível e queria oferecer um serviço de qualidade de flores frescas.”

Nuno Vieira

Apesar de não haver planos para uma loja física permanente, nem no Porto nem em Lisboa, a pop-up na Parlamento não será uma ocasião isolada. A partir de Outubro, a pop-up tornar-se-á mensal. “Estou muito feliz que a Parlamento seja a minha casa em Lisboa, porque me identifico a 100% com a loja”, afirma, entusiasmada, a designer. Em Novembro, em honra da quadra natalícia, a loja receberá uma colecção exclusiva de coroas feitas com pinheiro fresco.

A Menez não quer ser apenas mais uma florista. Um dos maiores focos da marca é que o serviço seja o mais personalizado possível. “Sendo um small business acho que nos damos mais ao cuidado do cliente e acho que é isso que procuram, a atenção ao pormenor e ao detalhe”.

A pop-up da Menez abre na Parlamento, esta quinta-feira, 19 de Outubro, entre as 16.00 e as 20.00. Se quiser fazer pré-encomenda de um arranjo floral, pode fazê-lo através do site. Tem até sexta-feira para levantar.

Rua da Boavista, 182. Qui 19 Out. 16.00-20.00. Entrada gratuita

