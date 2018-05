Não perca 13 concertos por Santo António com entrada livre

Foi pregador, deu um sermão aos peixes, estudou teologia e foi baptizado como Fernando de Bulhões. De 2 a 12 de Junho há uma Trezena em sua honra, com música no Museu de Lisboa - Santo António e na Igreja de Santo António.

Conta a tradição que se reza a trezena para comemorar um episódio muito especial. Aquele em que o frade, depois de perder o seu estimado breviário, e de o procurar com insistência, recupera-o por fim ao fim de 13 dias. Este ano, as orações a Santo António passam a canções e o público está convidado a usufruir da experiência até à véspera do famoso feriado.

Mas vamos a destaques. Os eventos começam já dia 1 de Junho, com um concerto da Academia de Amadores de Música, na Igreja de Santo António, a partir das 18.30. No dia 2, siga para o Museu de Lisboa - Santo António com concerto de Márcia, às 18.30. No dia 5, à mesma hora, há um dueto entre António Chainho, o embaixador da guitarra portuguesa, e Marta Dias, a cantora de estilo jazzy que liga o fado ao timbre mestiço.

Na sexta-feira (8) o ponto de encontro é de novo na Igreja de Santo António. Às 19.00 o palco está entregue aos guitarristas do jazz português, André e Bruno Santos. Já o dia 11, também pelas 19.00, na igreja, é marcado pelo fado de Mafalda Arnauth. Cabe a Ana Free encerrar a iniciativa, dia 12, no museu, pelas 19.00. Pelo caminho, conte ainda com as actuações do Coro do Tejo, ou de Lenita Gentil, entre outros.

Vale a pena repetir que a entrada é gratuita.

+ Mãos à obra: as inscrições para os tronos de santo António estão abertas