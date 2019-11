Não vale a pena ir a Gringotts: há um escape room grátis de Harry Potter

Prepare varinhas e tire as capas do armário. Odivelas vai ter um escape room dedicado a Harry Potter a partir de sábado. É grátis, mas há apenas quatro sessões. Do que é que está à espera para se inscrever?

O universo mágico de Hogwarts está à solta na cidade desde o início deste mês, com a chegada a Portugal da exposição oficial de Harry Potter. Agora, há também um escape room dedicado ao jovem feiticeiro. A proposta é do pólo de Caneças da Biblioteca Municipal D. Dinis, em Odivelas, que convida os muggles entre os dez e os 16 anos a vencerem Aquele Cujo Nome Não Deve Ser Pronunciado numa das quatro sessões planeadas para os dias 30 de Novembro e 14 de Dezembro.

“O pensamento crítico, a criatividade, a lógica e o raciocínio de cada participante serão postos em prática para despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver autonomia, promover diálogo e resolver situações-problema”, lê-se numa publicação da Câmara Municipal de Odivelas na sua página de Facebook.

A actividade é grátis, mas requer inscrição prévia, através de e-mail, para uma das datas disponíveis: 30 de Novembro ou 14 de Dezembro, às 10.00 ou às 11.15. Todas as sessões têm um limite de cinco participantes e a duração de 60 minutos.

