"Narcos: México" é uma nova série com um velho nome

Narcos mudou. Para começar, a Colômbia das primeiras três temporadas foi trocada pelo México, o tempo voltou para trás e as personagens principais são diferentes. Foi por isso que a Netflix decidiu alterar o nome para Narcos: México e encarar os episódios que se estreiam na sexta-feira como uma série nova.

As mudanças não se ficam por aqui. Há alterações mais subtis, que se prendem com o ritmo da acção, a maneira como as forças da lei são retratadas e até o facto de a droga agora ser outra: pelo menos nos primeiros episódios, o cultivo e tráfico de marijuana assume o protagonismo que dantes pertencia à cocaína.

A série acompanha, desta feita, a formação e evolução do cartel de Guadalajara, liderado por Félix Gallardo, na altura um dos maiores barões da droga do México, interpretado por Diego Luna. Do lado da DEA, as atenções centram-se em Kiki Camarena (o co-protagonista Michael Peña), cuja história, dizem-nos os livros e a Wikipédia, vai estar intimamente ligada à de Gallardo.

É claro que, à semelhança do que acontecia em primeiras temporadas, estes personagens são apenas a âncora de uma narrativa mais vasta, que cobre todo o espectro do narcotráfico mexicano. Até o mediático Joaquín “El Chapo” Guzmán (Alejandro Edda) aparece.

+ Prepare-se para a maratona: estas são as séries na Netflix que tem de devorar