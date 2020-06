Nasceu em Lisboa uma obra de arte urbana que homenageia os profissionais de saúde

A obra está num dos muros laterais do Hospital Lusíadas Lisboa e ilustra vários profissionais de saúde, sem cara, que têm estado na linha da frente, com a mensagem "Obrigado, estamos juntos".

Depois de uma pausa para confinamento, também a arte urbana já voltou à casa que sempre a acolhe: a rua. Há um novo mural em Lisboa, desta vez em homenagem aos profissionais de saúde – fica no Alto dos Moinhos e foi projectado pelo artista Edis One.

O mural foi inaugurado esta sexta-feira, 19, para assinalar os 100 dias desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a 11 de Março. A peça de arte urbana está eternizada na Rua Abílio Mendes, junto ao Hospital Lusíadas, no Alto dos Moinhos.

Ao graffiter Edis One, juntaram-se os artistas Pariz One e Ôje, para compor a equipa responsável pelo mural colorido representativo daqueles que têm estado na linha da frente do combate à pandemia, resultado de um convite do grupo Lusíadas Saúde.

“A arte urbana tem vindo a ganhar uma enorme visibilidade ao longo dos últimos anos sobretudo pela capacidade de conseguir transmitir uma mensagem para um grande número pessoas, conseguindo atingir qualquer geração", diz Edis One em comunicado. "Quisemos transmitir de uma forma transversal uma mensagem de agradecimento. Tenho a certeza que todos aqueles que se cruzarem com esta obra de arte partilharão o mesmo sentimento. A nós, artistas, cabe-nos agradecer todo o magnífico trabalho que têm feito”, reforça.

Em breve, a mesma obra passa da parede para o papel numa edição limitada de 150 serigrafias, cujo valor das vendas reverterá para a Casa do Artista, num contributo que pretende ajudar a minimizar o impacto causado no sector cultural.

+ Leia a Time In desta semana e descubra as novas esplanadas de Lisboa

+ Siga este roteiro de arte urbana em Lisboa

Share the story