Nasceu um cinema na ala pediátrica do IPO de Lisboa

A iniciativa é da Fundação Juegaterapia. A instituição solidária, que apoia crianças em tratamento oncológico através do entretenimento, juntou-se à The Walt Disney Company Portugal para inaugurar o seu primeiro cinema infantil num hospital em Portugal. Localizado na ala pediátrica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO de Lisboa), é fruto de receitas conseguidas através da venda dos Baby Pelones da Disney, um conjunto de bonecos inspirados nas crianças e jovens que lutam contra o cancro.

A ideia não é nova: a Fundação Juegaterapia já implementou dois espaços semelhantes em Espanha, mas agora os pacientes mais novos do IPO de Lisboa também vão ter a experiência de ir ao cinema sem sair do hospital e ver todos os clássicos da Disney, da Pixar, da Marvel e da saga Star Wars através do Disney+. Concebido pelo estúdio Cousi Interiorismo, conta com tecnologias de áudio e vídeo de última geração, e celebra o 90.º aniversário do Pato Donald, inspirando-se nesta personagem e na sua parceira, Margarida, para dar vida à decoração da sala, que tem 16 assentos reclináveis e inclui uma consola de videojogos PS4.

Fundação Juegaterapia O primeiro cinema Juegaterapia em Portugal

“A ideia não é apenas que as crianças vejam um filme como se estivessem no seu quarto. Queremos que elas vão ao cinema no seu hospital e que esta seja uma experiência única para elas. Quando entrarem nesta sala, vão sentir que estão a viajar para outros mundos e a viver outras experiências. O nosso objectivo é sempre fazer com que elas se distraiam e esqueçam que são crianças doentes no hospital”, declara em comunicado a directora de Humanização dos Hospitais da Juegaterapia, Esther Pereira.

Esta iniciativa da Fundação Juegaterapia começou há sete anos com a criação de uma sala de cinema no Hospital Gregorio Marañón de Madrid (2015). Seguiu-se a abertura de salas de cinema noutros hospitais em Espanha, nomeadamente no Hospital de Burgos (2019), no Hospital Miguel Servet em Saragoça (2019), no Hospital Universitário de Valladolid (2019), no Hospital Universitário Torrecárdenas em Almería (2022) e no Hospital Reina Sofía em Córdoba (2022).

