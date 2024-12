Nasceu uma girafa-de-Angola no Zoo de Lisboa. Tem quase dois metros

A família do Jardim Zoológico de Lisboa aumentou, mesmo a tempo do Natal. Falamos de uma cria do mais alto animal terrestre, que percorre savanas e zonas áridas arborizadas de África: uma girafa-de-Angola. Nasceu com quase 1,90 metros de altura e vai ser apresentada ao público no sábado, 7 de Dezembro, dia de abertura da época natalícia no espaço de Sete Rios.



Os portões abrem-se às 9.30 para receber um momento musical; ateliers; pinturas faciais; workshops; o Pai Natal na Baía dos Golfinhos; e o pequeno (grande) animal que promete acrescentar magia ao Natal do Jardim Zoológico, refere a entidade em comunicado.

O Zoo de Lisboa alerta para uma iniciativa que tem como objectivo entreter, mas pretende, igualmente, elucidar sobre a preservação da espécie e do respectivo habitat.

