Natal à la Time Out: bilhetes, comida e tudo o que precisa de saber

Já todos sabemos que a Time Out é a rainha das festas de Santos Populares. O nosso Santo António à la Time Out lança o mote para a temporada com bailarico, comida e bebida à discrição – e muito espírito festivaleiro. Depois de conquistar Lisboa, repetimos a proeza no Porto com o São João à la Time Out onde, imagine-se, a festa parece triplicar de ânimo, bem à moda do Norte. Já são muitos anos, não a virar frangos mas a grelhar bifanas e sardinhas e a convidar os melhores restaurantes da cidade para fazer a festa connosco. Mas, e o Natal, nada? Tudo!

Depois de muitos anos a matutar, decidimos finalmente avançar com a ideia e trazer o conceito para a época mais mágica do ano. O Natal à la Time Out saiu finalmente do forno e chega à agenda lisboeta no dia 6 de Dezembro para uma celebração como só nós sabemos fazer.

Se ainda não tem bilhete, despache-se a agarrar o seu aqui – quem já anda nestas festas há algum tempo sabe que os eventos da Time Out esgotam rápido. E para quem ainda está com dúvidas, temos todas as respostas. Eis tudo o que precisa de saber sobre a melhor festa de Natal da cidade.

Quando e onde é o Natal à la Time Out?

O evento acontece dia 6 de Dezembro, às 19.00 e a festa dura até à uma da manhã. Já a localização é na zona de acesso livre do Jardim Zoológico de Lisboa, seguindo imediatamente em frente depois de passar a entrada principal.

Como chegar ao recinto?

Sendo este um evento com bebida à discrição, que tal optar pelos transportes públicos? Felizmente, há uma paragem do metro mesmo à porta: a Estação Jardim Zoológico (Linha Azul). Existem também vários autocarros com paragem em Sete Rios e, para os condutores responsáveis, um parque subterrâneo e outro exterior (pagos) junto da entrada principal do Jardim Zoológico.

Quanto custam os bilhetes e onde os posso comprar?

Os bilhetes custam 30€ e podem ser comprados no site da Blueticket, parceira oficial do evento. Além de garantir uma noite de comida e bebida à discrição, 5% do valor da compra do bilhete reverte para o Fundo de Conservação do Jardim Zoológico. É o melhor dos dois mundos.

Falem-me lá disso da comida e bebida à discrição. Como funciona?

É isso mesmo. TUDO o que conseguir comer e beber, sem limites, sem senhas, sem apps ou artimanhas. Se está no evento, é para ser devorado. O bilhete dá-lhe acesso ao espaço e a toda a oferta de restauração no interior. Assim, não tem de se preocupar com nada: nem com mais custos de alimentação, nem em pagar copos aos amigos ou se ainda tem orçamento para uma sobremesa, muito menos se é preciso carregar o saldo da app antes de se meter numa fila. Só precisa de ter juízo nos copos e vir com fome para tanta oferta de comida. Da nossa parte, prometemos que sai daqui a dar barrigadas de felicidade, qual Pai Natal.

E quais são os parceiros de restaurantes do Natal à la Time Out?

Esta é a pergunta que importa, não é verdade? Ora bem, para começar a noite, sugerimos que experimente a especialidade da Mi Buenos Aires Querido, as empanadas argentinas que já causaram furor na nossa festa de Santo António, e os pastéis de bacalhau (afinal, é Natal, não é?) da Ribeiralves que marca a sua estreia nos nossos eventos com um petisco bem português.

Depois, dê um saltinho ao México com os tacos do Potzalia, um dos melhores restaurantes mexicanos de Lisboa, antes de ferrar o dente nos pregos e hambúrgueres do Sea Me (ferrar é uma maneira de dizer: são tão tenros que vai ter de provar dois de cada). Directamente da Filadélfia para Lisboa, com escala no Natal à la Time Out, os Delphi Cheesesteaks trazem esta sandes típica da cidade norte americana para aquecer a noite com a melhor combinação do mundo: carne e queijo. Estava a contar com alguma coisa mais quente e consistente? Então atire-se ao típico porco no espeto com arroz de feijão e ao caldo verde para fechar a noite.

Para sobremesa, não faltam doces para agradar a todos. A nossa sugestão? Um pijaminha! Um decadente salame de chocolate da Salamaria, umas cookies da Gleba, feitas ali mesmo no evento (consegue imaginar o cheirinho de cookies acabadas de fazer?), ou um croissant do Melhor Croissant da Minha Rua e os seus vários recheios à escolha. Sobrou espaço? É bom que sim, porque quem já anda há muito nestas andanças de sobremesas de Natal é a Doces Teresa Pyrrait que se junta à festa para terminar a nossa refeição em grande, e a Marie Blachère que traz a sua boulangerie francesa para todos os que se portaram bem este ano.

Tudo, tudinho mesmo, à discrição.

Ok, estou de barriga cheia. E para acompanhar, o que bebo?

Não faltam opções para brindar com os amigos, não se preocupe. A Super Bock, rainha dos momentos de convívio, continua a ser parceira oficial da Time Out e toma conta das cervejas e águas do evento. A Punchtails, a nova marca de cocktails de barril que está a tomar conta do mercado, traz margaritas, moscow mules e punch de Maracujá - além de ter uma versão mocktail para os condutores ou abstémios de serviço. Quem prefere acompanhar a noite com um copo de vinho, deve seguir na direcção da banca da Altano que traz tintos e brancos para todos. Por fim, a Vigor promete aquecer a noite com algumas surpresas.

E animação, vão ter?

Ah, isso é que queria mesmo saber, não é? Mas é surpresa. Será que vamos oferecer presentes a todos os convidados? Ter tatuadores a fazer flash tattoos no local? Será que vamos ter karaoke para poder dar vida à Mariah Carey que há em si? Quizzes de Natal ou desafios para ganhar prémios? Será que vamos ter um Pai Natal a registar desejos de quem se portou bem? Ok, este último talvez não, mas tudo o resto? Quem sabe...

Uhhh, presentes? Posso ganhar prémios no Natal à la Time Out?

Bem, claramente alguém anda a espreitar os presentes debaixo da árvore antes da meia-noite... Mas ok, vamos desvendar só um bocadinho: sim, pode ganhar prémios na festa. É que ao contrário dos típicos calendários do advento em que tem de esperar 24 dias para ganhar um prémio bom, no nosso é tudo numa noite. Toda a gente sai da festa com um presente debaixo do braço. Desde caixas 2por1 Deluxe 2025 e bilhetes para experiências que marcam a agenda do próximo ano, a vouchers de desconto, o nosso calendário do advento promete agradar a todos. Só precisa de ter sorte.

E se eu quiser levar um grupo grande de amigos, como faço?

Poderão comprar bilhetes individuais no site da Blueticket ou, para grupos maiores de 30 pessoas, enviar-nos um e-mail para receber descontos especiais para grupos.

E crianças, podem entrar?

Infelizmente, não. Sendo este um evento de bebida à discrição, apenas permitimos entrada a maiores de 18 anos. Mas não se preocupe não faltam na cidade outros eventos natalícios para as famílias.

Recordem-me onde compro o meu bilhete?

Aqui – e de preferência o quanto antes que a festa está quase a chegar e a expectativa é que esgote.





