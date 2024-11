“Natal com Todos” é no Time Out Market Lisboa

No Time Out Market Lisboa, o Natal é de todos e com todos. De 29 de Novembro a 5 de Janeiro, o espírito de Natal invade o mercado com o evento Natal com Todos que promete concertos e animações todos os dias da semana. Os visitantes são convidados a entrar no ritmo frenético de Dezembro com uma agenda diária que inclui coros de Natal, concertos e DJ sets, peças de teatro para os mais novos, noites de dança e workshops temáticos.

As luzes de Natal vão ser ligadas a 29 de Novembro e será já com a decoração a rigor que vai decorrer o resto da programação para esse dia: a actuação especial do coro TuneUp Voices, seguida de uma noite de salsa no food hall. A entrada é livre e gratuita em todos os eventos do food hall.

Deixamos os destaques da programação para rechear o último mês da agenda de 2024:

Coro de Natal. Os TuneUp Voices trazem o espírito natalício com o concerto Ring a Ling, It’s Christmas Time! que inclui êxitos de Natal como “Santa Claus is Comin to Town”, “All I Want for Christmas is You” e “Have yourself a Merry Little Christmas”. Datas: 29 Novembro, 9, 20 e 30 de Dezembro.

Os TuneUp Voices trazem o espírito natalício com o concerto Ring a Ling, It’s Christmas Time! que inclui êxitos de Natal como “Santa Claus is Comin to Town”, “All I Want for Christmas is You” e “Have yourself a Merry Little Christmas”. Datas: 29 Novembro, 9, 20 e 30 de Dezembro. Concertos e DJ Sets. Artistas como Daniela Mendes, Bartolomeu Calderon Trio, Alta Cena, Mr. Mónaco vão actuar ao vivo no palco de Natal, às quartas e quintas à noite. Aos sábados, convidamos um DJ (des)conhecido da nossa praça para vir passar discos ao mercado. Os DJ Sets de Ana Markl, Inês Lopes Gonçalves e Ivo Costa, Diogo Faro, Alex D’Alva Teixeira e João Gonçalves, assim como o colectivo Throwback e Groove Armanda vão garantir uma banda-sonora animada para esta temporada.

Artistas como Daniela Mendes, Bartolomeu Calderon Trio, Alta Cena, Mr. Mónaco vão actuar ao vivo no palco de Natal, às quartas e quintas à noite. Aos sábados, convidamos um DJ (des)conhecido da nossa praça para vir passar discos ao mercado. Os DJ Sets de Ana Markl, Inês Lopes Gonçalves e Ivo Costa, Diogo Faro, Alex D’Alva Teixeira e João Gonçalves, assim como o colectivo Throwback e Groove Armanda vão garantir uma banda-sonora animada para esta temporada. Teatro e entretenimento infantil: Os Elfos em Missão de Natal vão entreter os mais pequenos com sessões de teatro que acontecem todos os sábados às 11.00. Aos domingos de manhã haverá pinturas faciais e actividades para envolver as crianças no espírito natalício.

Os Elfos em Missão de Natal vão entreter os mais pequenos com sessões de teatro que acontecem todos os sábados às 11.00. Aos domingos de manhã haverá pinturas faciais e actividades para envolver as crianças no espírito natalício. Workshop Coroas de Natal. Desafiámos a florista mais famosa do Mercado da Ribeira a ensinar um pouco da sua arte e mostrar o seu talento a quem quer aprender a fazer um arranjo de Natal. Num workshop com duas datas (7 e 14 de Dezembro) a florista Alcina vai mostrar como se constrói uma coroa de Natal, em tons de verde e vermelho, personalizada por cada um dos participantes.

Desafiámos a florista mais famosa do Mercado da Ribeira a ensinar um pouco da sua arte e mostrar o seu talento a quem quer aprender a fazer um arranjo de Natal. Num workshop com duas datas (7 e 14 de Dezembro) a florista Alcina vai mostrar como se constrói uma coroa de Natal, em tons de verde e vermelho, personalizada por cada um dos participantes. Workshops de cozinha de Natal. A Academia Time Out, escola de cozinha do mercado, preparou uma agenda de workshops que promovem a gastronomia da época (doces, bacalhau, etc.) para crianças e adultos. Espreite a nossa agenda no site.

A Academia Time Out, escola de cozinha do mercado, preparou uma agenda de workshops que promovem a gastronomia da época (doces, bacalhau, etc.) para crianças e adultos. Espreite a nossa agenda no site. Noites de danças. O food hall transforma-se em pista de dança improvisada com noites dedicadas à salsa, samba de gafieira, forró e west coast swing, convidando todos a dançar ao som dos diferentes ritmos. No dia 29 de Dezembro, o food hall recebe a última roda de samba do ano com os Viva o Samba.

O food hall transforma-se em pista de dança improvisada com noites dedicadas à salsa, samba de gafieira, forró e west coast swing, convidando todos a dançar ao som dos diferentes ritmos. No dia 29 de Dezembro, o food hall recebe a última roda de samba do ano com os Viva o Samba. Indies da Meia-Praça. Os domingos à tarde (18.00-21.00) ficam (muito bem) entregues à equipa de locutores da rádio Radar: Pedro Moreira Dias, Élio Salsinha, André Gonçalves, João Barros e Ricardo Guerra. No dia 22 de Dezembro, os melhores discos nacionais do ano são eleitos numa emissão em directo do mercado, que conta com uma actuação especial de Samuel Úria.

Para mais informações sobre a programação, acompanhe as redes sociais do Time Out Market.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X