Natal de Benfica vai ter uma pista de gelo natural

O Natal no Bairro chega a Benfica este sábado, com um concerto de câmara na Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Mas a programação, que se prolonga até 6 de Janeiro, inclui uma pista de gelo natural, uma fábrica de brinquedos e até um circo.

A Igreja de Benfica, o Auditório Carlos Paredes e o Jardim do Mercado vão tornar-se locais de romaria em Benfica nesta época de partilha e diversão em família. A abrir a programação de Natal, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo recebe este sábado, 30 de Novembro, um concerto de câmara com a presença da soprano Filipa Lopes e a harpista Emanuela Nicoli. Mas há mais concertos e muitas coisas para fazer no bairro ao longo das próximas semanas, desde patinar no gelo até visitar o circo.

Entre 5 de Dezembro e 6 de Janeiro, das 10.00 às 20.00, o Jardim do Mercado apresenta-se como uma espécie de aldeia de Natal. Além de uma pista de gelo natural, na qual poderá treinar saltos e piruetas artísticas (caso esteja a sentir-se confiante), haverá insufláveis, um carrossel, uma Fábrica de Brinquedos e até um circo para descobrir. As restantes propostas incluem músicas da Princesa Floco de Neve, concertos corais e a habitual Parada de Natal, com as crianças da freguesia.

Já para o Auditório Carlos Paredes está marcada uma Ópera de Natal, para 14 de Dezembro, às 21.30. No dia seguinte, 15 de Dezembro, é a Igreja de Nossa Senhora do Amparo a receber um concerto de Natal comentado, às 14.00, antes de voltar a abrir portas a 21 de Dezembro, para o Cante ao Menino, Reis e Janeiras, pelas 21.00.

A programação fica completa com a Feira de Artesanato de Benfica, na Rua das Garridas, perto do Palácio Baldaya, nos dias 7, 8, 14 e 15 de Dezembro, das 10.00 às 20.00. Para mais informações, basta estar atento à página de Facebook da Junta de Freguesia de Benfica.

Jardim do Mercado (Benfica). 30 de Novembro a 6 de Janeiro. Seg-Dom 10.00-20.00. Entrada livre.

