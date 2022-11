Natal em Lisboa. Concertos, espectáculos e um novo ciclo de cinema infantil

O Natal em Lisboa volta a ser celebrado por toda a cidade entre 2 e 18 de Dezembro. A programação, que recupera a dimensão desejada após uma redução forçada pela pandemia, contempla não só os habituais concertos em igrejas e salas de espectáculos, com um repertório diversificado, do clássico ao gospel, como um novo ciclo de cinema e uma incursão pela poesia.

A obra Magnificat em Talha Dourada, do compositor português Eurico Carrapatoso, dá o pontapé de saída com um concerto da Camerata Atlântica e do Coro Juvenil Camerata Atlântica, na sexta-feira, 2 de Dezembro, às 21.30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Anjos. No dia seguinte, à mesma hora, é a vez de Enlace de Natal, um concerto da Orquestra Orbis na Igreja de São Vicente de Fora, que reúne composições populares clássicas, como Ave Maria de Schubert, além de uma peça inédita do compositor Pedro Teixeira da Silva.

O destaque está, contudo, marcado para dia 4, com o regresso à Basílica da Estrela, depois de um interregno de oito anos. Protagonizado por quatro grupos corais – Choral Phydellius, Coral Sinfónico de Portugal, Nova Camerata de Sta. Cecília e Spatitum Vocale –, acompanhados pela Orquestra Alma Mater, teremos O Messias, a obra de referência do compositor alemão Friedrich Händel.

Os concertos vão ainda passar pela Igreja de São Roque (com o Coro Gregoriano de Lisboa), Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (com o Coro de Câmara de Lisboa), Igreja Anglicana de São Jorge (com o Coro Juvenil da Universidade de Lisboa e Coro de Câmara da Universidade de Lisboa), Igreja de São Domingos (com os Músicos do Tejo) e Igreja de São João Baptista do Lumiar (com o Nova Era Vocal Ensemble).

Já entre as novidades deste ano, sobressai um novo ciclo de cinema, especialmente dedicado aos mais novos, com uma selecção de “Fitas de Natal”, que vão preencher as manhãs dos fins-de-semana do mês de Dezembro (3-4 e 17-18), sempre a partir das 11.00, no Cinema São Jorge. Para desfrutar em família e no mesmo local, há ainda outras duas propostas a não perder no feriado de dia 8: O Quebra-Nozes, às 16.00, com um quinteto de cordas a tocar as melodias de Tchaikovsky, e o Projeto com Voz, às 19.30, que promete surpreender com um repertório pop/rock português, incluindo temas de Luísa Sobral e Tara Perdida, interpretado por um coro de vozes seniores.

Se está mais interessado em fazer uma incursão pela poesia, reserve o dia 10 de Dezembro. Às 21.30, o Cineteatro Capitólio será palco do espectáculo Poema Mundi – 1000 Palavras para a Paz, que junta o colectivo Poetry Ensemble e o quarteto de cordas Naked Lunch aos músicos da Comunidade de Músicos Afegãos, dirigidos por Rui Rebelo, e a quatro vozes convidadas – a poeta Alice Neto de Sousa e as cantoras Mitó, Xana e Patrícia Relvas.

Para ficar por dentro da programação completa, basta consultar o resto da agenda no site da Cultura na Rua da EGEAC.

