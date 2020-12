Natal no Barreiro faz-se com música, teatro e até uma exposição de árvores

O Natal já chegou ao Barreiro tanto com as iluminações como com os doces alusivos à época, que invadiram as pastelarias do concelho no âmbito da iniciativa “Barreiro, um Doce de Natal”. Mas a programação festiva promete vários dias de actividades para todas as idades.

“É um facto que vamos comemorar esta época a usar máscara, a higienizar as mãos e a respeitar o distanciamento social, porque estamos mais unidos que nunca, estamos juntos por um Natal em segurança, mas, sobretudo, porque queremos aquele abraço e um brinde de ginjinha em 2021”, escreve o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa, na agenda completa de eventos.

Além da iluminação e da música de Natal nas ruas, há ainda várias montras alusivas à quadra natalícia para admirar até 31 de Dezembro, no âmbito da 19.ª edição do Concurso de Montras de Natal do Barreiro. Mas a programação tem mais para oferecer, desde uma exposição de árvores de Natal ecológicas, patente no Mercado 1.º de Maio entre 11 de Dezembro e 6 de Janeiro, até várias actividades culturais, como o Mercado de Arte.

É já este fim-de-semana, dias 5 e 6 de Dezembro, que o Edifício À-Quatro, a extinta Companhia União Fabril, junto ao mural de Vhils, vai ser transformado num verdadeiro mercado para toda a família. Nas bancas, encontrará vários artistas do Barreiro a promover e vender os seus trabalhos, como Ana Paxeco, André Neves, Diana Cerezino e Miguel Amaral. A entrada é de acesso livre, limitada à lotação do espaço.

Se preferir ir ao teatro com os miúdos a reboque, o Teatro Municipal do Barreiro propõe O Gato das Botas, uma viagem musical para todas as idades. Com sessões aos sábados (16.00) e domingos (11.00) até 20 de Dezembro, o bilhete custa 5€ e pode ser adquirido na BOL ou no próprio local. Mas esta não é a única peça programada: poderá ver Corpo-Mapa-Livro na Biblioteca Municipal do Barreiro (12 de Dezembro, 11.00, grátis mediante inscrição) e A meias... no Auditório Municipal Augusto Cabrita (13 de Dezembro, 16.00, 3€).

Para fãs de música, há concerto de Natal da Academia de Jazz “Os Franceses” a 20 de Dezembro, pelas 11.00, na Biblioteca Municipal do Barreiro. No mesmo dia, mas pelas 16.00, há também concerto do South Side Brass Quintet, no Espaço Memória.

+ Natal em Lisboa – Boas festas com o nosso guia perfeito

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana