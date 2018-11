Natalis: um mercado para fazer compras e ajudar o ambiente

A Natalis está de volta à FIL – Feira Internacional de Lisboa entre 5 e 9 de Dezembro. Este ano, o mercado de Natal indoor põe a tónica na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental.

Com cerca de 180 expositores e um variado leque de experiências e actividade para miúdos e graúdos, a Natalis permite-lhe comprar presentes natalícios atempadamente ao mesmo tempo que ajuda o ambiente.

O mercado da sustentabilidade é o destaque desta edição, organizada em pareceria com a Sociedade Ponto Verde e a Cartoon. Aí encontrará produtos ecológicos à venda. A acompanhá-lo estará o mercado Choco Doce, totalmente dedicado à doçaria e à confeitaria; o mercado do Pai Natal, com a habitual venda de vestuário, brinquedos ou decoração; e o mercado Natal no Mundo, com especial incidência nas tradições brasileiras e italianas da quadra.

Há ainda inúmeros workshops de cozinha: pode aprender a decorar troncos de Natal (6 de Dezembro, 17.30-18-30), a fazer sonhos recheados (7 de Dezembro, 16.00-17.00) ou a confeccionar um hambúrguer com carne black angus, queijo de cabra e cebola roxa caramelizada em pão de cacau (9 de Dezembro, 16.00-17.00). Se a culinária não é o seu forte, não se preocupe. Ponha mãos à obra numa das oficinas DIY – que é como quem diz "faça você mesmo". Aqui poderá dar asas à imaginação enquanto cria presentes com materiais recicláveis. De coroas de Natal (5 de Dezembro, 16.30-17.15) a bijutaria (9 de Dezembro, 15.30-16.15), não faltarão presentes personalizados para encher o sapatinho.

A destacar está ainda a programação musical, a cargo da Orquestra Geração, com arranjos únicos das mais famosas melodias natalícias, e o concurso de bolos de Natal da Academia Cake Design, que lançará no dia 7 o livro Receitas de Autor, escrito por alunos da Academia.

Como não poderia deixar de ser, também os mais novos têm um espaço reservado para eles. O mercado das brincadeiras estará equipado com insufláveis, piscinas de bolas, mascotes e pinturas faciais, e junta-se a um leque extenso de oficinas e concursos.

À excepção do dia de abertura, para o qual encerramento está previsto para as 21.00, a Natalis está aberto entre as 15.00 e a 23.00. O valor da entrada é de 3€, com excepção das crianças até aos 10 anos, para quem a entrada é gratuita.

