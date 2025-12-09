Decorações de Natal: ponha a mesa a rigor

1. Anthropologie
Esta loja está na lista de "também queremos" – existe em cidades como Nova Iorque e Londres, mas ainda não chegou a Portugal. Fica na carta para o Pai Natal. Isso e este abre garrafas para a Consoada.
Preço: 25€
A lista de presentes a comprar está despachada? A casa está a rigor com a árvore iluminada e a coroa à porta? Então só falta pensar na mesa da Consoada. E não, não estamos a falar da encomenda do bolo-rei ou dos ingredientes para o bacalhau. Estamos a falar de pratos, copos, guardanapos e talheres, de toalhas, velas, centros de mesa e outros acessórios. Os olhos também comem e nós temos uma lista para tornar o cenário ainda mais festivo. Se ainda não tratou da decoração de Natal, aqui tem a inspiração que faltava para vestir a mesa a preceito para a Consoada e o almoço de dia 25.
As couves são as mais populares – e que bem que ficam em qualquer mesa de Natal – mas a Bordallo Pinheiro tem outras propostas, como estas caixas de faiança em forma de pinha, para encher de bombons ou só para decorar. Além de branco, existe em verde esmeralda e em vermelho.
Preço: 42€
A colecção de loiças natalícias da Costa Nova está uma perdição. Boa sorte a escolher entre os pratos grandes pequenos, rasos, fundos, com ou sem pé) com pinheiros, renas ou bailarinas a interpretar O Quebra-Nozes.
Preço: 54,50€
Uma vela dá sempre outro ambiente à mesa – e não é só a uma mesa romântica. No Natal, quantas mais, melhor. Esta, do El Corte Inglés, recria O Quebra-Nozes.
Preço: 5,95€
Nem tudo o que brilha é ouro – mas neste caso as aparências não engaram, só dão uma luz mais especial à mesa de Natal.
Preço: 20€ (conjunto de 16 talheres)
"Merry", "Jingle", "Bright" e "Fa La La" são os desejos da H&M para um feliz jantar de Natal.
Preço: 14,99€ (pack de quatro)
Nem todas as mesas da Consoada são chiques a valer: mas mesmo as mais descontraídas merecem guardanapos temáticos. Estes são da sueca mais famosa do planeta.
Preço: 1,99€
Mesa de Natal sem toalha de mesa de Natal não está completa. Na La Redoute há modelos para todos os gostos. Dos clássicos infalíveis a propostas originais como a que tem pequenos esquiadores a descer montanhas de neve.
Preço: a partir de 34,99€
A Maisons du Monde está toda montada para um Natal em grande, espalhado por todas as divisões da casa. Para a mesa, vai encontrar canecas com tampa para o chocolate quente, o chá ou o café com leite. O chantilly é cortesia da casa.
Preço: 9,99€
Joana, Inês, Francisca e Rita criaram a marca de textêis Mariaida para homenagear a avó. E, que melhor local que a mesa para lembrar grandes momentos em família? Entre muitas propostas natalícias estão estas argolas de guardanapo em linho.
Preço: 3,95€
O jantar da noite de 24 de Dezembro é o mais esperado do mês, mas há muitas outras refeições antes e depois – incluindo pequenos-almoços e lanches a pedir taças de flocos natalícias.
Preço: 4,50€
A colecção de roupa de mesa de Natal da histórica Torres Novas vai buscar figuras clássicas da quadra, como soldadinhos, biscoitos de gengibre, rebuçados de bengala, renas, flocos de neve e pinheiros. Os guardanapos podem ser de algodão ou linho, com fundo branco, às riscas ou cru, debruados com diferentes cores ou simples.
Preço: 12,99€
Candelabros há muitos – mas nem todos podem ser ouro. Este da Tiger é de alumínio mas promete abrilhantar a mesa na mesma.
Preço: 3,50€
E, de repente, faz-se luz. Mas não é uma luz qualquer: é a luz de um candeeiro em forma de pudim. Só não se baralhe na hora de se servir de bolo-rei, tronco de Natal ou coscorões.
Preço: 115€
A colecção Nöel da Vista Alegre foi desenhada pela artista portuguesa Teresa Lima, para quem o "Natal é tempo de partilha, de reunir familiares e amigos, de sorrir e ajudar o próximo, ligados numa calorosa onda de amor!" Foi com este sentimento em mente que desenhou dois animais de espécies diferentes – uma rena e uma coelha – simbolizando "o amor universal que não olha a cor, género, raça, idade ou estatuto social."
Preço: 60€
A alemã Westwing, que se dedica à decoração e ao mobiliário, tem um apetecível separador natalício, com luzes e bolas para a árvore, roupa de cama e almofadas, toalhas para a casa de banho e, claro, tudo para tornar a mesa mais especial. À medida que os copos forem ficando vazios – de tantos brindes! – os convidados vão ter uma surpresinha no fundo.
Preço: 47,99€ (conjunto de quatro)
Os copos multiplicam-se – é bom sinal. Para ninguém perder o seu, os marcadores dão uma ajuda. E mantêm o espírito natalício em altas.
Preço: 11,99€ (conjunto de seis)
Se não é dado a extravagâncias e se, para si, o Natal faz-se à base de singelas lembranças, não vá mais longe: juntámos 15 sugestões de presentes de Natal até 5€. E nem por isso são presentes desprovidos de qualquer valor ou utilidade. Comece por fazer uma lista de pessoas a quem quer dar uma prenda e vá riscando os nomes com a ajuda destas sugestões. Tem opções para vários perfis, das clássicas meias ao chocolate para adoçar a quadra natalícia, artigos para a casa e outros de produção portuguesa.
A resolução é, muitas vezes, só uma: poupar. Mas depois chega o Natal e as compras descontrolam-se – prenda para a mãe, para o pai, para o cão, para a tia afastada, para o colega de trabalho que calhou no sorteio do amigo secreto... Razões mais do que justificadas para ter rédea curta no orçamento e fazer a escolha de milhões: presentes económicos, mas nem por isso menos úteis ou originais. Juntámos duas dezenas de sugestões, todos até dez euros. Para elas, para eles, para os mais pequenos e até para a casa.
Para ele e para ela, para novos e para velhos, para fáceis e para esquisitinhos, temos 20 ideias de presentes de Natal até 20 euros. Sugestões que vão da roupa aos artigos para a casa, passando por cosmética e pelos brinquedos. Por outras palavras, este ano só vai à falência se não quiser seguir as nossas dicas de compras, até porque somos pelos presentes democráticos, com humor e cheios de pinta. E pode comprar quase tudo sem sair de casa, se bem que não há nada como uma romaria natalícia pelas ruas e mercados de Natal.
