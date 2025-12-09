Subscrever
Mesa de Natal 2025
DR
DR

Decorações de Natal: ponha a mesa a rigor

Montada a árvore e pendurada a coroa, começa a contagem decrescente para uma noite memorável à mesa. Espreite estas decorações de Natal.

Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
A lista de presentes a comprar está despachada? A casa está a rigor com a árvore iluminada e a coroa à porta? Então só falta pensar na mesa da Consoada. E não, não estamos a falar da encomenda do bolo-rei ou dos ingredientes para o bacalhau. Estamos a falar de pratos, copos, guardanapos e talheres, de toalhas, velas, centros de mesa e outros acessórios. Os olhos também comem e nós temos uma lista para tornar o cenário ainda mais festivo. Se ainda não tratou da decoração de Natal, aqui tem a inspiração que faltava para vestir a mesa a preceito para a Consoada e o almoço de dia 25.  

Recomendado: Natal em Lisboa

Decore a mesa de Natal

1. Anthropologie

Anthropologie
Anthropologie
DR

Esta loja está na lista de "também queremos" – existe em cidades como Nova Iorque e Londres, mas ainda não chegou a Portugal. Fica na carta para o Pai Natal. Isso e este abre garrafas para a Consoada. 

Preço: 25€ 

Comprar

2. Bordallo Pinheiro

Bordallo Pinheiro
Bordallo Pinheiro
DR

As couves são as mais populares – e que bem que ficam em qualquer mesa de Natal – mas a Bordallo Pinheiro tem outras propostas, como estas caixas de faiança em forma de pinha, para encher de bombons ou só para decorar. Além de branco, existe em verde esmeralda e em vermelho. 

Preço: 42€

3. Costa Nova

Costa Nova
Costa Nova
DR

A colecção de loiças natalícias da Costa Nova está uma perdição. Boa sorte a escolher entre os pratos grandes pequenos, rasos, fundos, com ou sem pé) com pinheiros, renas ou bailarinas a interpretar O Quebra-Nozes.   

Preço: 54,50€

Comprar

4. El Corte Inglés

El Corte Inglés
El Corte Inglés
DR

Uma vela dá sempre outro ambiente à mesa – e não é só a uma mesa romântica. No Natal, quantas mais, melhor. Esta, do El Corte Inglés, recria O Quebra-Nozes. 

Preço: 5,95€

Comprar
5. Hôma

Hôma
Hôma
DR

Nem tudo o que brilha é ouro – mas neste caso as aparências não engaram, só dão uma luz mais especial à mesa de Natal.

Preço: 20€ (conjunto de 16 talheres)

Comprar

6. H&M

H&M
H&M
DR

"Merry", "Jingle", "Bright" e "Fa La La" são os desejos da H&M para um feliz jantar de Natal.

Preço: 14,99€ (pack de quatro)

Comprar
7. Ikea

Ikea
Ikea
DR

Nem todas as mesas da Consoada são chiques a valer: mas mesmo as mais descontraídas merecem guardanapos temáticos. Estes são da sueca mais famosa do planeta. 

Preço: 1,99€  

Comprar

8. La Redoute

La Redoute
La Redoute
DR

Mesa de Natal sem toalha de mesa de Natal não está completa. Na La Redoute há modelos para todos os gostos. Dos clássicos infalíveis a propostas originais como a que tem pequenos esquiadores a descer montanhas de neve. 

Preço: a partir de 34,99€

Comprar
9. Maisons du Munde

Maisons du Munde
Maisons du Munde
DR

A Maisons du Monde está toda montada para um Natal em grande, espalhado por todas as divisões da casa. Para a mesa, vai encontrar canecas com tampa para o chocolate quente, o chá ou o café com leite. O chantilly é cortesia da casa.

Preço: 9,99€

Comprar

10. Mariaida

Mariaida
Mariaida
DR

Joana, Inês, Francisca e Rita criaram a marca de textêis Mariaida para homenagear a avó. E, que melhor local que a mesa para lembrar grandes momentos em família? Entre muitas propostas natalícias estão estas argolas de guardanapo em linho. 

Preço: 3,95€

Comprar
11. Primark

Primark
Primark
DR

O jantar da noite de 24 de Dezembro é o mais esperado do mês, mas há muitas outras refeições antes e depois – incluindo pequenos-almoços e lanches a pedir taças de flocos natalícias. 

Preço: 4,50€

12. Torres Novas

Torres Novas
Torres Novas
DR

A colecção de roupa de mesa de Natal da histórica Torres Novas vai buscar figuras clássicas da quadra, como soldadinhos, biscoitos de gengibre, rebuçados de bengala, renas, flocos de neve e pinheiros. Os guardanapos podem ser de algodão ou linho, com fundo branco, às riscas ou cru, debruados com diferentes cores ou simples. 

Preço: 12,99€

Comprar
13. Tiger

Tiger
Tiger
DR

Candelabros há muitos – mas nem todos podem ser ouro. Este da Tiger é de alumínio mas promete abrilhantar a mesa na mesma. 

Preço: 3,50€

Comprar

14. Urban Outfitters

Urban Outfitters
Urban Outfitters
DR

E, de repente, faz-se luz. Mas não é uma luz qualquer: é a luz de um candeeiro em forma de pudim. Só não se baralhe na hora de se servir de bolo-rei, tronco de Natal ou coscorões. 

Preço: 115€

15. Vista Alegre

Vista Alegre
Vista Alegre
DR

A colecção Nöel da Vista Alegre foi desenhada pela artista portuguesa Teresa Lima, para quem o "Natal é tempo de partilha, de reunir familiares e amigos, de sorrir e ajudar o próximo, ligados numa calorosa onda de amor!" Foi com este sentimento em mente que desenhou dois animais de espécies diferentes – uma rena e uma coelha – simbolizando "o amor universal que não olha a cor, género, raça, idade ou estatuto social."

Preço: 60€

Comprar

16. Westwing

Westwing
Westwing
DR

A alemã Westwing, que se dedica à decoração e ao mobiliário, tem um apetecível separador natalício, com luzes e bolas para a árvore, roupa de cama e almofadas, toalhas para a casa de banho e, claro, tudo para tornar a mesa mais especial. À medida que os copos forem ficando vazios – de tantos brindes! – os convidados vão ter uma surpresinha no fundo.

Preço: 47,99€ (conjunto de quatro) 

Comprar
17. Zara Home

Zara Home
Zara Home
DR

Os copos multiplicam-se – é bom sinal. Para ninguém perder o seu, os marcadores dão uma ajuda. E mantêm o espírito natalício em altas. 

Preço: 11,99€ (conjunto de seis)

Comprar

