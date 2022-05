National Geographic Summit dedica “um dia para mudar os próximos”

O fotógrafo David Doubilet e a bióloga Jennifer Hayes, que se têm dedicado a partilhar imagens e histórias pungentes sobre a vida nos oceanos, são apenas dois dos muitos exploradores e oradores de renome internacional que poderá ouvir no National Geographic Summit. Depois de dois anos de ausência, o evento volta a Portugal a 31 de Maio, para a sua 4.ª edição no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. O tema não é novo, mas é cada vez mais urgente. Sob o mote de “Um dia para mudar os próximos”, o programa convida-nos a debater o estado actual do planeta e a pensar em soluções para redefinir o seu futuro.

A abertura de portas está marcada para às 14.15, com a primeira conferência prevista para as 15.15. O orador será Bertie Gregory, que tem colaborado com a National Geographic desde o início da sua carreira como fotógrafo e realizador e que, entre vários prémios, conta com um Bafta pela fotografia da série em que colaborou com David Attenborough, Seven Worlds, One Planet. Segue-se, pelas 15.45, uma conferência sobre o Pólo Norte, com Dwayne Fields, explorador e apresentador de programas na BBC. Já pelas 16.20 será a vez de Céline Costeau, activista socio-ambiental e produtora de cinema, que irá partilhar a sua experiência imersiva em tribos isoladas no Vale do Javari, na floresta amazónica.

Com pausa para café às 16.55, o Summit recomeça a partir das 17.35, com uma palestra de Dominique Gonçalves, ecologista moçambicana nascida e criada na Beira, cidade próxima do Parque Nacional da Gorongosa, onde trabalha pela defesa da educação das raparigas e apoia projectos de desenvolvimento que visam romper com o ciclo da pobreza na região. Mais tarde, pelas 18.05, David Doubilet e Jennifer Hayes encerram o evento com o seu testemunho sobre aquilo que podemos aprender todos os dias com os oceanos e os comportamentos que temos de alterar para preservar a biodiversidade.

As conferências vão acontecer todas em inglês, mas existe tradução simultânea disponível mediante reserva no acto de compra do bilhete, disponível na Ticketline. O preço varia entre os 35€ e os 50€.

Teatro Tivoli BBVA. 31 Mai, Ter 15.00. 35€-50€

