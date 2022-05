Sociedade Ponto Verde lança concurso com impacto local

A Sociedade Ponto Verde (SPV) lançou esta terça-feira, Dia Internacional da Reciclagem, o concurso “Junta-te ao Gervásio”, uma iniciativa que pretende promover as boas práticas de reciclagem nas comunidades de todo o país. Se não está familiarizado com o Gervásio, é nada mais que o chimpanzé influenciador (mascote, vá) da SPV, uma sociedade privada fundada por diversas empresas e que trouxe a reciclagem para Portugal em 1996.

Ora, o Gervásio precisa de aliados e de muitas ideias para a reciclagem, vindas das comunidades locais, e os candidatos estão divididos por três categorias: Freguesias (projectos desenvolvidos e implementados por Juntas de Freguesia), Entidades de Proximidade (associações, fundações ou cooperativas; pequenas e microempresas e empresários) e Cidadania Social (pessoas singulares ou em grupo, escuteiros ou mesmo condomínios).

A ideia é que cada proposta apresente soluções inovadoras de reciclagem de embalagens na comunidade em que está inserida e há prémios monetários para os três primeiros classificados de cada categoria, excepto uma. A categoria Freguesias terá apenas um grande vencedor, que levará para casa uma escultura feita em materiais reciclados para instalar na localidade. Na categoria Entidades de Proximidade, o primeiro prémio será de 5000€, o segundo de 3000€ e o terceiro de 2000€, havendo ainda a atribuição de duas menções honrosas. Por último, na categoria Cidadania Social, o primeiro prémio será no valor de 2500€, o segundo de 1500€ e o terceiro de 1000€, também com espaço para duas menções honrosas.

As candidaturas podem ser feitas online até 31 de Julho, em recicla.pt/juntateaogervasio, onde também está disponível o regulamento do concurso. Se tiver implementado recentemente um projecto que poderia fazer parte destes pódios, saiba que para este concurso são elegíveis projectos executados nas comunidades locais nos últimos 12 meses, entre Junho de 2021 e Julho de 2022.

O carácter inovador do projeto, o seu impacto económico, social e ambiental na comunidade local, e a promoção da prática da reciclagem de embalagens serão os principais critérios avaliados pelo júri. Os jurados são Carmen Lima (Quercus – coordenadora do Centro de Informação de Resíduos), Ana Trigo Morais (CEO/administradora delegada na SPV), Isabel Silva (apresentadora), Ana Cristina Carrola (vogal, Agência Portuguesa do Ambiente), José Sá Fernandes (coordenador das Jornadas Mundiais da Juventude 2023), Luís Castro (jornalista e responsável pelo programa Sociedade Civil da RTP) e Luísa Schmidt (socióloga, professora e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa).

A apresentação oficial aconteceu no Jardim da Estrela, a poucos metros da futura Biblioteca do Ambiente, ainda em obras de requalificação, onde esteve presente Ana Trigo Morais, CEO da SPV. “O prémio ‘Junta-te ao Gervásio’ reforça o trabalho de proximidade da SPV junto das comunidades locais, numa vertente que vai além da sensibilização para a importância da reciclagem das embalagens. O que a SPV está a fazer é a promover a participação comunitária activa”, explicou. Ana Trigo Morais sublinhou ainda que a SPV tem a convicção de que este concurso dará a conhecer projectos “de muito valor de todo o território nacional”, com boas práticas que poderão ter “potencial para serem replicadas noutras regiões, em benefício de mais pessoas e do ambiente.”

